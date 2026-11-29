ФОТО: Артем Ющук|
Несмотря на десятилетия, этот лозунг актуален и сегодня, в том числе и для тракторного завода
О старте масштабных работ на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор и соучредитель компании Артем Ющук. Пока точная локация будущего предприятия держится в секрете, равно как и технические характеристики машин, их класс тяги или происхождение базовых машинокомплектов.
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Главным толчком такого решения стала парадоксальная ситуация на отечественном рынке. У государства с наибольшим аграрным потенциалом в Европе до сих пор нет мощного действующего предприятия по выпуску собственных тракторов.
Из фотографии автора видно, что будущее предприятие сводится не с нулевого цикла, а на базе брошенных остатков какого-то производственного подразделения. Фото: Артем Ющук
"Цифры впечатляют. Несмотря на самые плохие в истории аграриев времена, объем импорта сельхозтехники составляет чуть меньше миллиарда долларов,
– отметил руководитель Inguar Defence.
По его словам, львиная доля этих денег должна оставаться и работать в Украине. Именно поэтому на месте бывших развалин компания уже закладывает фундамент для будущих производственных линий, чтобы дать рынку качественный отечественный продукт.