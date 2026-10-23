Вместо истории – богатая оснастка: как Zeekr отбирает покупателей у BMW и Audi

Как сообщает издание Carscoops, во время Парижского автосалона европейский руководитель марки Лотар Шупет раскрыл амбициозные планы компании. По его словам, производитель сознательно отказывается от ценовых войн, в то же время предлагая клиентам больше инноваций и роскоши за те же деньги, которые просят традиционные немецкие конкуренты.

"Настоящая разница заключается в том, что вы получаете за свои деньги", – Лотарь Шупет, европейский руководитель марки. Он подчеркнул, что вместо переплаты за историческое наследие бренда покупатели получают лучшую производительность, технологии и качество сборки.

В настоящее время марка официально представлена в 22 странах Европы. Чтобы укрепить успех, на выставке в Париже дебютировали обновленный кроссовер 7X и флагманская модель 9X, которую на родине уже успели окрестить китайским аналогом Rolls-Royce Cullinan.

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Борьба с обесцениванием

Главным страхом европейских покупателей электромобилей остается стремительная потеря стоимости на вторичном рынке. В компании отлично понимают эту проблему и имеют четкий план ее решения.

"Мы не предлагаем пустых, бедно оснащенных версий, которые впоследствии могут размыть рынок подержанных авто", – Лотарь Шупет, европейский руководитель марки.

Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения машины со временем становятся только лучше, что помогает удерживать их остаточную стоимость. Дополнительная уверенность клиентам должна дать пятилетняя гарантия и мощный тыл в виде материнской корпорации Geely. Дизайн европейских версий разрабатывается в шведском Гетеборге, а подвеска настраивается специально под местные дороги.

Китайское наступление продолжается

Напомним, что экспансия брендов из Поднебесной набирает серьезные обороты. Только за первую половину этого года концерн Geely реализовал в Европе более 225 тысяч автомобилей, оставив сзади таких гигантов как Ford, Tesla и Nissan.