Вместо истории – богатая оснастка: как Zeekr отбирает покупателей у BMW и Audi

Zeekr делает ставку на рынки Европы
Как сообщает издание Carscoops, во время Парижского автосалона европейский руководитель марки Лотар Шупет раскрыл амбициозные планы компании. По его словам, производитель сознательно отказывается от ценовых войн, в то же время предлагая клиентам больше инноваций и роскоши за те же деньги, которые просят традиционные немецкие конкуренты.
"Настоящая разница заключается в том, что вы получаете за свои деньги", – Лотарь Шупет, европейский руководитель марки. Он подчеркнул, что вместо переплаты за историческое наследие бренда покупатели получают лучшую производительность, технологии и качество сборки.
В настоящее время марка официально представлена в 22 странах Европы. Чтобы укрепить успех, на выставке в Париже дебютировали обновленный кроссовер 7X и флагманская модель 9X, которую на родине уже успели окрестить китайским аналогом Rolls-Royce Cullinan.
Борьба с обесцениванием
Главным страхом европейских покупателей электромобилей остается стремительная потеря стоимости на вторичном рынке. В компании отлично понимают эту проблему и имеют четкий план ее решения.
"Мы не предлагаем пустых, бедно оснащенных версий, которые впоследствии могут размыть рынок подержанных авто", – Лотарь Шупет, европейский руководитель марки.
Благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения машины со временем становятся только лучше, что помогает удерживать их остаточную стоимость. Дополнительная уверенность клиентам должна дать пятилетняя гарантия и мощный тыл в виде материнской корпорации Geely. Дизайн европейских версий разрабатывается в шведском Гетеборге, а подвеска настраивается специально под местные дороги.
Китайское наступление продолжается
Напомним, что экспансия брендов из Поднебесной набирает серьезные обороты. Только за первую половину этого года концерн Geely реализовал в Европе более 225 тысяч автомобилей, оставив сзади таких гигантов как Ford, Tesla и Nissan.