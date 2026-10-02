Вместо пациентов – оружие и беглецы: на границе остановили очень странную "скорую" Renault

Теперь водителю, ее сообщнику и пассажирам грозит серьезная уголовная ответственность сразу по трем статьям, включая дезертирство и незаконное обращение с оружием.

Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, инцидент произошел в зоне ответственности Мукачевского отряда. Автомобиль принадлежал одной из благотворительных организаций, а за рулем находилась жительница Киевской области вместе со своим земляком-сообщником.

Где в "скорой" прятали пассажиров

В ходе осмотра медицинского фургона оперативники обнаружили неожиданный груз. В багажном отделении скрыто перевозили двух мужчин, планировавших незаконно пересечь государственный рубеж.

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По имеющейся информации, один из задержанных непосредственно причастен к организации схем нелегальной переправки людей за границу. Его сосед по багажнику оказался военнослужащим, самовольно покинувшим место службы.

С таким арсеналом "туристы" в Европу не часто направляются и эти намерения еще будут выясняться. Фото: из материалов следствия

Арсенал в медицинском авто

Кроме живого груза, санитарный Renault был под завязку набит оружием и специфическим снаряжением. Пограничники изъяли автомат АКС-74 с двумя глушителями, десять магазинов и более трехсот патронов к нему. (см. видео внизу).

Дополнительно в салоне обнаружили две боевые гранаты, пару кастетов, мачете и бейсбольную биту. Для преодоления инженерных преград на границе злоумышленники также прихватили ножницы для резки металлических прутьев.

Все фигуранты этой истории уже сообщены о подозрениях. Следствие продолжается, и вместо заграничного вояжа их ждут длительные сроки заключения.