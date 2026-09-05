Вместо пенсии – авральный рестайлинг: АвтоВАЗ выкатил обновленную Lada Niva с новым ценником

Как сообщает чешское издание Autoforum, продажи обновленной модели стартовали в последний день августа.

Российским конструкторам пришлось выдавать этот вынужденный фейслифтинг за импортозамещение иностранным джипам, поскольку после разрыва отношений с Renault создание совершенно нового авто стало невозможным.

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Двигатель взяли из неполноприводных старых моделей

Главное изменение скрывается под капотом, куда продольно установили 1,8-литровый бензиновый двигатель на 90 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Производитель заявляет, что 80 процентов тяги доступны уже с тысячи оборотов, а средний расход горючего упал до 9 литров на сотню.

При этом они не говорят, что этот четырехцилиндровый бензиновый двигатель взят от моделей марки, которые имеют лишь один ведущий мост.

Впервые почти за пятьдесят лет конвейерной жизни Lada Niva получила частично оцинкованный кузов. Защитным слоем покрыли капот, крышу и крышку багажника, так что теперь машина не должна ржаветь прямо в автосалонах, как это регулярно случалось раньше.

"Нива" уже и отправилась бы на заслуженный отдых, но из-за войны с Украиной вынуждена работать на российском рынке "импортозаменой". Фото: АвтоВАЗ

Что в салоне и сколько это стоит

В салоне появился новый фильтр, а на центральном тоннеле теперь красуется только один рычажок раздаточной коробки вместо привычного леса ручек.

Благодаря третьей точке опоры агрегата конструкторам якобы удалось снизить фирменные вибрации, а двери и замок зажигания теперь работают от одного ключа. Конечно, за это стоимость внедорожника накрутили.

Ценник выглядит почти жестоким

За базовую версию Classic с гидроусилителем, электростеклоподъемниками и одной подушкой безопасности теперь просят от 1 199 000 рублей, что в конвертации будет примерно 14 тыс. долларов. Если покупатель захочет кондиционер и литые диски в комплектации Drive, придется доплатить еще солидную сумму.

Топовые исполнения Urban с пластиковыми бамперами и Black Series с черными колесами обойдутся россиянам в 1 345 000 и 1 365 000 рублей соответственно, то есть 15 679 и 15 912 долларов.

Для автомобиля, разрабатывавшегося еще в середине семидесятых годов прошлого века, такой скачок цены выглядит почти жестоким.