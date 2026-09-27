Трассой 66 поедет 14 классических автомобилей: все ли доедут

Как сообщает издание Carscoops, караван стартует 28 сентября из города Кингман, штат Аризона, и будет двигаться к востоку в Чикаго. Финиш запланирован на 7 октября у исторической начальной точки магистрали, символически совпадающей с празднованием столетия этой культовой дороги.

В чем цель этого автопробега?

Идея такого масштабного заезда возникла у организаторов Брайана Мэйси и Монти Белшама. Последний мечтал проехать по Трассе 66 более 20 лет, и покупка роскошного Hudson Hornet 1953 года выпуска наконец-то стала тем же толчком к действиям.

Для Белшама эта поездка имеет глубокий личный смысл, ведь его 80-летний отец живет с болезнью Паркинсона и будет следить за успехами сына из дома.

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"Я всегда представлял, что это будет история о машинах, дороге и людях, которых ты встречаешь на своем пути", – признался Монти.

Однако родственные обстоятельства кардинально изменили восприятие этого происшествия. "То, что мой папа живет с болезнью Паркинсона, полностью изменяет значение каждой пройденной мили", – добавил организатор пробега.

Как организаторы планируют использовать средства?

К колонне также присоединятся пикап Chevrolet 3100 1955 года и редкий Ford Sedan Delivery 1940 года, ранее принадлежавший дедушке Брайана Мэйси и специально восстановленный для дальних путешествий. Интересно, что компанию настоящим олдтаймерам составит вполне современный GMC Sierra 1500 в 2017 году. Он будет выполнять роль надежной техники на случай, если кому-то из ветеранов автопрома понадобится помощь в дороге.

Маршрут будет проходить через семь штатов: Аризону, Нью-Мексико, Техас, Оклахому, Канзас, Миссури и Иллинойс. Участники планируют посетить такие знаковые места, как Окаменевший лес, ранчо Кадиллак и многочисленные исторические городки вдоль Трассы 66.

Все собранные во время пробега пожертвования будут переданы в специальный фонд Drive Toward a Cure. Эта некоммерческая организация с 2016 года собрала более 1,5 миллиона долларов на исследования, уход за пациентами и прямую помощь семьям, сталкивающимся с вызовами болезни Паркинсона. Так что классические авто не просто будут работать по своему прямому назначению, но и сделают действительно важное дело.