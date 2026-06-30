В Берлине людей охлаждают полицейскими водометами

ФОТО: Олаф Зельхов|
Чтобы немного смягчить воздействие солнечных лучей на берлинцев и туристов, которых накрыла 40-градусная жара, столичная полиция применила водометы
Первый такой выезд состоялся 28 июня, когда температура воздуха подскочила до 39,9 градуса тепла. Об этом со ссылкой на источники в столичной мэрии и полицейском ведомстве Берлина пишет Авто24.
Сначала появление спецтехники в туристических местах вызвало беспокойство, однако через громкоговорители полицейские объяснили, что машины сейчас будут работать в режиме туманоподобного освежающего орошения, а не для подавления протестов.
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Прохладный душ у Бранденбургских ворот
Две водометные машины поочередно работали у Бранденбургских ворот, здания Рейхстага, на Потсдамской площади, вблизи Олимпийского стадиона и других популярных мест.
Искусственный ливень из водомета перед Бранденбургскими воротами пришелся по душе прохожим. Фото: Олаф Зельхов
Сотни людей с удовольствием заходили под прохладный водяной туман, спасаясь от температуры, приближающейся к 40 градусам.
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В полиции сообщили, что из-за жары водометы теперь будут работать ежедневно в часы наибольшей температуры, а перечень локаций постепенно расширяют.
Не струя, а мелкодисперсный туман
Вопреки распространенному представлению, водометы могут работать не только мощной струей, способной сбить человека с ног.
У спецмашин есть режим мелкодисперсного орошения, когда вода через специальные форсунки превращается в мельчайшие капли (≤ 0,5 мм), создавая своеобразное прохладное "облако" над несколькими сотнями квадратных метров.
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Для такого режима используется относительно небольшое давление, а сама система фактически работает как большой генератор водяного тумана.
Внимание, работает спецназ WaWe 10
Официально модель техники нигде не называлась, однако по видеозаписям в редакции Авто24 пришли к выводу, что берлинская полиция использует водометы Rosenbauer Wasserwerfer 10000 (WaWe 10).
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Этот 31-тонный спецавтомобиль построен на полноприводном шасси Mercedes-Benz Actros 3341 AK 6×6, оснащен дизельным двигателем мощностью 408 к. с., баком на 10 тысяч литров воды и тремя дистанционно управляемыми водяными пушками. Стоимость одной такой машины оценивается примерно в 900 тысяч евро.
Прага также спасает людей от жары
Подобный подход уже применили и в Праге, где держится 40-градусная жара. В соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобиль пожарной охраны движется по историческому центру города и с помощью системы орошения создает искусственный дождь для прохожих.
Таким образом, европейские города начинают использовать технику, созданную для чрезвычайных ситуаций, в совершенно иной роли – в качестве мобильного средства борьбы с последствиями экстремальной жары.