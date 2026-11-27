Как сообщает Офис Генерального прокурора, предприимчивый полковник развернул свою деятельность в Хмельницком районе, где обустроил полноценную мастерскую.

С августа по ноябрь 2026 года трое военнослужащих роты материально-технического обеспечения ежедневно работали обычными автослесарями в мастерской командира воинской части.

Чтобы скрыть отсутствие механиков на службе командир официально включал их в состав мобильных огневых групп. В Хмельницкой специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона уточнили: по бумагам эти люди должны сбивать вражеские воздушные цели, а в реальности – крутили гайки, восстанавливая американские машины своего начальника.

Масштабы бизнеса полковника поражают, ведь во время обысков на территории частной СТО правоохранители обнаружили целый состав. Следователи изъяли три готовых автомобиля, 11 кузовов от ввезенных из-за границы машин, а также кучу двигателей и запчастей.

" Кроме автомобильного железа на территории станции обнаружили военное снаряжение, гранаты и элементы боеприпасов. Также у фигурантов нашли солидную кассу: более 35 тысяч долларов, 4,6 тысячи евро и 136 тысяч гривен наличными, – отмечают представители прокуратуры.

Под прикрытием полковника действовал небольшой ремзавод, где подчиненные вместо военной службы ремонтировали автомобили своего командира. Фото: из материалов следствия

Суд отправил полковника и двух его подчиненных под стражу с правом внесения залога, а самого организатора СТО уже уволили с должности.

" Один военнослужащий, которого командир вовлек в эту деятельность, погиб до проведения обысков. Его нашли дома с огнестрельным ранением, нанесенным из служебного оружия. Обстоятельства смерти расследует Национальная полиция, в частности, проверяется версия доведения до самоубийства, – уточняет в своем релизе Государственное бюро расследований.

Схемы с автомобилями становятся массовыми

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные случаи использования авто, личного состава или имущества для собственного обогащения фиксируются регулярно. Недавно в Киевской области разоблачили завезшую семью. под видом гуманитарки 78 машин и просто распродавала их через Интернет.

Тогда вместо передачи Силам обороны дельцы успели реализовать не менее 29 транспортных средств частным лицам. Еще 49 автомобилей, среди которых было немало обычных кроссоверов, правоохранители обнаружили во время обысков полностью подготовленными к продаже.