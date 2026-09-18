Вместо выхлопа – чистая вода: Toyota отправляет водородный Hilux покорять Дакар

Как сообщает издание Motor1, спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing готовит настоящую революцию для ралли Дакар. В январе 2027 года их новый пикап DKR GR FC Hilux выйдет на старт в специальной категории Future Mission 1000. Главная фишка машины – вместо привычного ревущего двигателя внутреннего сгорания здесь установлены водородные топливные элементы, поэтому из выхлопной трубы во время гонки будет выходить только обычный водяной пар.

Для обычных водителей эта новость означает одно: водородные технологии становятся более близкими к реальной жизни. Ралли Дакар– это идеальный полигон, где машины убивают жарой, вибрациями и песком. Если водородная установка выдержит 1000 км бездорожья Саудовской Аравии, она точно справится с нашими разбитыми после зимы дорогами или тяжелой работой в хозяйстве.

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Инженеры называют эту систему "поколением 2.5". Она сочетает проверенные решения с новейшими компонентами, Toyota сейчас разрабатывает для будущих серийных машин. Будут помогать японцам в этом проекте серьезные партнеры: Denso отвечает за электронику и охлаждение, а Toyo Tires специально для этого пикапа создала выносливую резину Open Country M/TR из экологичных материалов.

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Самое интересное, что коммерческий результат этих пустынных тестов мы увидим очень скоро. Toyota планирует выпустить серийный водородный Hilux уже в 2028 году. Обещают, что такой пикап сможет проезжать более 400 километров на одной заправке и тянуть за собой прицеп весом до 2,5 тонн. Конечно, для массового распространения таких авто в Украине сначала придется построить сеть водородных заправок, но сам факт появления выносливых пикапов на альтернативном горючем уже не кажется фантастикой.