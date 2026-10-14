Пассажир в багажнике вместо запаски: за 400 долларов пограничник может "сесть" на семь лет

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, обвинительный акт в отношении 38-летнего старшего сержанта направлен в суд. Следствие установило, что инспектор согласился помочь незаконному пересечению границы с Молдовой за скромное вознаграждение.

Сама история началась с того, что житель Одесщины наткнулся в TikTok на видео о нелегальном выезде за границу. Связавшись с дельцами через Telegram, он узнал прайс – 5,5 тысячи долларов за весь маршрут в соседнюю страну.

Организаторы схемы, материалы по которым выделены в отдельное производство, предложили пограничнику 400 долларов. За эти деньги он должен обеспечить беспрепятственный проезд "клиента" через блокпосты Госпогранслужбы и ТЦК.

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Креатив в багажнике и провал операции

Вечером 30 марта 2026 водитель забрал пассажира в оговоренном месте Черновицкого района. Подъезжая к контрольному пункту, он приказал мужчине залезть в багажник и укрыться в нише, где обычно лежит запасное колесо.

Немного тесно было в нише под запаской, но организаторы обещали "туристу" компенсировать дискомфорт гарантированной переправкой через границу. Фото: из материалов следствия

Такой маневр позволил успешно пройти первую проверку, и автомобиль двинулся дальше. Однако фортуна отвернулась от них по дороге к границе – машину остановили оперативники Госпогранслужбы, разоблачившие нелегального пассажира.

Пограничник полностью признал свою вину. Интересно, что после инцидента он продолжил службу, но уже в боевом подразделении на восточном направлении.

Тайники в авто становятся трендом

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, контрабандисты регулярно используют конструктивные особенности автомобилей. Например, в Одесской области водитель пикапа Volkswagen Amarok пытался вывезти мужчину, спрятав его. в тайном отсеке багажника, но испугался внезапного патруля и высадил пассажира посреди дороги.

А в другом эпизоде беглеца вообще втиснули в крошечный ящик для инструментов в полуприцепе грузовика Iveco. Тогда за столь экстремальную поездку по ямам организаторы требовали 5000 долларов.