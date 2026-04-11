Американцы сделали вторую версию внедорожника для апокалипсиса мощностью в тысячу "лошадей"

Разработка 2021 года, которую официально презентовали в нынешнем январе, неожиданно получила ряд поклонников. С разворачиванием баталий на Ближнем Востоке портфель заказов на перелицованный классический внедорожник Jeep Wrangler активно пополняется – количество желающих иметь настоящую крепость на колесах под названием Rezvani Tank увеличивается.

Правда, производственные мощности Rezvani отнюдь не конвейерные: ателье производит штучный товар и практически прекратило рекламу модели Tank, хотя спрос и без того растет. По некоторым источникам, уже идут активные работы по наращиванию выпуска этих машин. Об этом пишет Авто24.

Равнодушие к электромагнитным импульсам

Внешне машина 4х4 брутальная, мало похожа на оригинальный Wrangler, хотя в интерьере имеет признаки донора. Хищнического, звероподобного вида добавляют еще и 37-дюймовые внедорожные шины.

Однако не это главное, потому что наибольшей похвалы заслуживает то, что двигатель имеет защиту от электромагнитных волн. Многочисленные исследования с имитацией внешних помех показали главное: мотор не реагирует на агрессивные импульсы вероятных грибовидных вспышек.

Это уже обновленная версия Rezvani Tank, спрос на которую будет расти из-за уже известных и не очень утешительных обстоятельств на Ближнем Востоке. Коллаж: Авто24

Если в базовой версии, которую можно условно назвать бюджетной, стоит простенькая 2,0-литровая "четверка" (270 л.с.) или 3,6-литровый V6 (285 л.с.), то элитный "Танк" топового исполнения может комплектоваться тремя версиями двигателя V8, самый мощный из которых в Dodge Challenger SRT выдает невероятные 1000 лошадиных сил.



Для работы с такой мощностью предлагаются усиленные подвески и внедорожные комплекты:

увеличение клиренса примерно на 15 см;

внедорожные шины диаметром около 102 см;

подвеска Fox с увеличенным ходом.

Это позволяет использовать автомобиль не только на дорогах общего пользования, но и в сложных условиях бездорожья. Именно такое исполнение имеет модель под номером 002.

Больших визуальных отличий от предыдущей версии не видно, но в комплектации и обустройстве салона они есть. Фото: Rezvani

На случай апокалипсиса

Для тех, кто готовится к реальным боевым действиям, в ателье уже заявили, что готовы предложить новый пакет бронирования B5. Он включает баллистическую защиту кузова и стекла от штурмовых винтовок, тепловизор, защиту днища от взрывов и детектор взрывчатки.

Эксперты прогнозируют, что такое бронирование может по спросу даже превзойти потребности в 1000-сильном двигателе, когда заказчик будет отдавать предпочтение версии SRT V8 в 500 л.с. в пользу усиленного бронирования кузова.

Брутальность, умноженная на комфорт и безопасность

Вообще в ателье уже фиксируют у заказчиков чуть ли не паранойю в желаниях безопасности, в том числе относительно дымовых завес, электрического тока для обороны и, разумеется, мощного бронирования.

Для таких клиентов Rezvani Tank уже имеет собственный каталог опций безопасности.

Что в пакете безопасности:

генератор дымовой завесы;

военные шины Runflat;

система защиты от электромагнитных импульсов;

ослепляющие огни;

звуковая сирена;

домофон;

дверные ручки с электрошокером для защиты от несанкционированного проникновения.

Цена вопроса

Базовая стоимость Rezvani Tank стартует примерно от $150 000. Это даже меньше, чем объявлялось в январе. Тогда на ценнике была стоимость $175 000.

Однако считать эту величину постоянной не стоит, поскольку список опций имеет еще полтора десятка позиций – начиная от солнечных панелей на крыше и заканчивая "звездным небом" в салоне в стиле Rolls-Royce. Тогда цена может подскочить до $400 000.

В январе за дебютную версию выставили ценник в 175 тысяч долларов, но эта выличина может быть меньше или даже очень нескромной ... Фото: Rezvani



О почти полумиллионном ценнике мониторинг ничего не дал, а вот о Rezvani Tank со стартовой ценой $259 000 информация нашлась (см. видео внизу).



Впрочем, появилась более скромная версия всего за четыре сотни долларов – компания Rezvani выпустила лимитированную серию радиоуправляемых игрушечных моделей Tank по цене около $400. Правда, этот тираж ограничен лишь сотней экземпляров.