Внедорожники, криптовалюта и "разведка" маршрута: в Одесской области сорвали перевозку уклонистов за 130 тысяч долларов

Организация переправки напоминала настоящую военную операцию. К границе 13 желающих покинуть Украину везли на внедорожниках, а маршрут контролировали отдельные машины-"разведчики".

Об этом говорится в пресс-релизе Государственной пограничной службы Украины, опубликованном на сайте ведомства и на его странице в Facebook.

Маршрут из семи областей

По данным следствия, организаторами схемы были 34-летняя женщина и 31-летний мужчина из Одесской области, действовавшие в сговоре с администратором Telegram-канала.

Мужчины из семи областей Украины заранее прибывали в Одессу, откуда их группами перевозили на внедорожниках в направлении приднестровского участка украинско-молдавской границы.

Чтобы избежать проверок, впереди колонны двигались два автомобиля-наблюдателя, которые должны были контролировать ситуацию на маршруте и предупреждать о возможных опасностях.

Двое задержанных организаторов схемы будут привлечены к ответственности по уголовной статье, а 13 "туристов" отделаются административным наказанием. Фото: ГПСУ

По 10 тысяч долларов с каждого

Стоимость незаконного "трансфера" составляла 10 тысяч долларов с человека. Деньги клиенты перечисляли на криптокошелек организатора, а общая сумма только этой попытки переправки достигла 130 тысяч долларов.

Впрочем, до государственной границы колонна так и не добралась – всех участников операции задержали пограничники Подольского отряда совместно с полицейскими.

Автомобили изъяли

Правоохранители изъяли внедорожники, которые использовались для перевозки, а также мобильные телефоны участников схемы.

Организаторам сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 1 млн грн и 500 тыс. грн соответственно.

Тринадцать мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, привлечены к административной ответственности.