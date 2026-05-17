Внедорожный универсал Audi A6 Allroad может вернуться уже в скором времени

Новый A6 Allroad будет базироваться на последнем поколении A6 Avant, дебютировавшем весной 2025 года, однако получит ряд специфических обновлений. Имеющиеся данные указывают на сохранение традиционной формы: защитная пластиковая облицовка кузова, алюминиевые пластины защиты днища спереди и сзади, а также рейлинги на крыше, расположенные выше, чем у стандартного универсала, пишет Carscoops.

Читайте также: Audi Q9 рассекретили изнутри: каким будет самый большой кроссовер марки

Главной технической особенностью остается адаптивная пневматическая подвеска, которая позволяет водителю регулировать клиренс в зависимости от дорожных условий. Кроме того, автомобиль получит специфические диски и шины с более агрессивным протектором, что визуально и технически отдаляет его от базовой модели Avant.

Цифровизация интерьера

Внутреннее пространство будет полностью идентичным актуальному семейству A6. Покупатели могут рассчитывать на высокотехнологичную приборную панель с тремя экранами, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему Bang & Olufsen с 20 динамиками. Уровень комфорта будут обеспечивать четырехзонный климат-контроль и доводчики дверей.

Силовые установки: дизель и плагин-гибрид

Согласно документам, обнаруженным изданием Drive, новинка выйдет под кодовыми названиями DVKC и DYVA, что соответствуют дизельному двигателю и гибриду с возможностью подзарядки:

Дизельная версия: 3,0-литровый V6 TDI с технологией “мягкого” гибрида, выдающий 295 л.с. и 580 Нм крутящего момента.

3,0-литровый V6 TDI с технологией “мягкого” гибрида, выдающий 295 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Гибридная версия (PHEV): сочетание 2,0-литрового двигателя TSI и электродвигателя. Совокупная мощность системы составляет 362 л.с., а батарея емкостью 20,7 кВт-ч обеспечивает до 100 км запаса хода исключительно на электротяге.

Оба варианта будут работать в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач S tronic и фирменной системой полного привода quattro.

Рыночные перспективы и конкуренты