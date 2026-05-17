Внедорожный универсал Audi A6 Allroad может вернуться уже в скором времени

Несмотря на доминирование классических кроссоверов, компания Audi готовит к выходу пятое поколение своего легендарного универсала повышенной проходимости – A6 Allroad Quattro. Подтверждение появления новинки поступило из австралийских правительственных документов об одобрении типа транспортного средства, где модель была зарегистрирована раньше запланированного дебюта.
Новый Audi A6 Allroad пятого поколения: первые данные о двигателях и дизайне

ФОТО: Carscoops

Рендер нового Audi A6 Allroad

Новый A6 Allroad будет базироваться на последнем поколении A6 Avant, дебютировавшем весной 2025 года, однако получит ряд специфических обновлений. Имеющиеся данные указывают на сохранение традиционной формы: защитная пластиковая облицовка кузова, алюминиевые пластины защиты днища спереди и сзади, а также рейлинги на крыше, расположенные выше, чем у стандартного универсала, пишет Carscoops.

Главной технической особенностью остается адаптивная пневматическая подвеска, которая позволяет водителю регулировать клиренс в зависимости от дорожных условий. Кроме того, автомобиль получит специфические диски и шины с более агрессивным протектором, что визуально и технически отдаляет его от базовой модели Avant.

Цифровизация интерьера

Внутреннее пространство будет полностью идентичным актуальному семейству A6. Покупатели могут рассчитывать на высокотехнологичную приборную панель с тремя экранами, проекционный дисплей и премиальную аудиосистему Bang & Olufsen с 20 динамиками. Уровень комфорта будут обеспечивать четырехзонный климат-контроль и доводчики дверей.

Силовые установки: дизель и плагин-гибрид

Согласно документам, обнаруженным изданием Drive, новинка выйдет под кодовыми названиями DVKC и DYVA, что соответствуют дизельному двигателю и гибриду с возможностью подзарядки:

  • Дизельная версия: 3,0-литровый V6 TDI с технологией “мягкого” гибрида, выдающий 295 л.с. и 580 Нм крутящего момента.
  • Гибридная версия (PHEV): сочетание 2,0-литрового двигателя TSI и электродвигателя. Совокупная мощность системы составляет 362 л.с., а батарея емкостью 20,7 кВт-ч обеспечивает до 100 км запаса хода исключительно на электротяге.

Оба варианта будут работать в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач S tronic и фирменной системой полного привода quattro.

Рыночные перспективы и конкуренты

  • Официальный дебют Audi A6 Allroad в Европе ожидается в конце 2026 года. Сегмент кросс-универсалов пока значительно сократился: после снятия с производства Volvo V90 Cross Country, единственным прямым конкурентом для модели от Audi остается Mercedes-Benz E-Class All-Terrain.
  • Хотя австралийские документы подтверждают готовность модели, представители Audi Australia отмечают, что окончательное решение о выходе на конкретные рынки будет зависеть от текущих потребностей местных клиентов.

