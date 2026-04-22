Во Львов прибыли 30 авто из Норвегии: почему этот конвой особенный

Технику в посменном режиме перегнали своим ходом в Украину 60 водителей-добровольцев, из-за чего дорогу благотворители преодолели быстро и без задержек. Среди них были представители правительства Норвегии, творческой интеллигенции, дипломаты и даже пенсионеры.

О гуманитарном транспорте из Норвегии для нужд Сил обороны и гуманитарных миссий рассказали в мэрии Львова.

Читайте также Пикапы и "скорые" продолжают поступать из Великобритании

Покупают, ремонтируют и сами же перегоняют

Инициатива Ukrainian Freedom Convoys действует с 2022 года. Волонтеры покупают, готовят и самостоятельно перегоняют автомобили в Украину, обеспечивая потребности военных в мобильном транспорте.

На этот раз во Львов прибыли 30 машин различного назначения. Они пригодятся подразделениям на передовой – для логистики, эвакуации и выполнения боевых задач.

Техника различных брендов и назначения для армейский подразделений очень актуально.

Волонтерское движение с поддержкой власти

К поездкам приобщаются не только активисты, но и представители власти Норвегии. В частности, мэр Осло с 2023 года Анне Линдбу лично участвовала в конвое, преодолев более 2000 км в Украину.

По словам организаторов, за каждой переданной машиной стоят десятки часов работы, сбора средств и веры в победу Украины.