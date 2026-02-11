Во Львове построят еще один мост, соединяющий два микрорайона с центром

В городе уже определились с подрядчиком. Как сообщает мэрия, работы будет выполнять компания ООО "Онур", с которой уже заключен договор. Теперь осталось согласовать техническую документацию и получить соответствующие разрешения.

Ориентировочно старт будет дан в начале марта. Продолжительность выполнения работ составит около 11 месяцев.

Мост 1888 года уже износился

По замыслу проектантов, новый мост должен существенно улучшить транспортное сообщение между микрорайонами Рясне, Рясне-2 и центральной частью города. Сейчас движение осуществляется по старому мосту, построенным в 1888 году.

Древнее сооружение находится в аварийном состоянии и требует полной реконструкции. В то же время ул. Шевченко, где расположен мост, является одной из самых загруженных транспортных артерий Львова - ежедневный трафик составляет около 27 тысяч автомобилей, а общественный транспорт курсирует примерно каждые две минуты.

Основные параметры сооружения

Проект предусматривает строительство моста длиной около 32 метров с тремя полосами движения: две по направлению к центру города и одна – в направлении Рясного.

Также будет обустроена общая велопешеходная зона. С обеих сторон моста установят светофорное регулирование, что позволит оптимизировать движение транспорта, в частности обеспечит беспрепятственный проезд с ул. Тоннельной до ул. Варшавской.

Строительство нового моста позволит перекрыть старый мост для реконструкции и обустроить на участке кольцевое движение.

Что заложено в смету

Общая стоимость проекта – 107 млн грн. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных и кредитных касс в соответствии с соглашением с АО "Ощадбанк".