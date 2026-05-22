Во Львове будущим водителям трамваев и троллейбусов на время обучения назначили стипендию: сколько будут платить

Инвестирование в будущий кадровый потенциал предусматривает бесплатное обучение. Кроме этого, будущим водителям еще и будут выплачивать стипендию. Об этом говорится в сообщении мэрии города.

Сейчас во львовском электротранспорте открыто более 70 вакансий водителей. В "Школе водителей" при предприятии курс длится три месяца. Первые два месяца – теоретическая подготовка, еще один – стажировка на маршрутах города.

Бесплатно будут учить и за это еще и платить

На период обучения слушателям будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. грн. На предприятии объясняют: это сделано для того, чтобы люди могли сосредоточиться на освоении профессии, а не искать временные подработки.

После успешной сдачи экзаменов в сервисном центре МВД и официального трудоустройства будущие водители получат еще и одноразовую премию – также 10 тыс. грн.

За три месяца обучения даже неподготовленный человек без "прав" здесь станет дипломированным специалистом-транспортником. Фото: Львовэлектротранс

Профессии готовы обучать "с нуля"

Обязательные требования к вовлеченным в процесс обучения мужчинам и женщинам от 21 года – полное общее среднее образование и отсутствие медицинских противопоказаний для работы на пассажирском транспорте.

Наличие водительского удостоверения будет преимуществом, однако на предприятии отмечают: овладеть профессией можно даже без предварительного опыта.

Что гарантируют после обучения:

официальное трудоустройство;

стабильную зарплату;

полный социальный пакет;

возможность выхода на льготную пенсию.

Зарплата – до 45 тысяч гривен

По данным предприятия, стартовая зарплата водителей электротранспорта во Львове составляет от 30 тыс. грн. Водители с опытом могут зарабатывать около 45 тыс. грн в месяц.

"Это стабильная работа, профессиональное развитие и ежедневная возможность менять город к лучшему. Предприятие особенно поощряет женщин участвовать в профессии водителя трамвая или троллейбуса, – отметила руководитель "Львовэлектротранс" Ирина Иванишин, кстати, первая женщина руководитель за почти 132 года деятельности предприятия.

Львов делает ставку на электротранспорт

Сегодня во Львове работают 8 трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов. В то же время кадровый дефицит в сфере общественного транспорта остается одной из самых больших проблем отрасли.

Женщинам в профессии водителя троллейбуса или трамвая на предприятии рады особенно – старательные, внимательные и очень положительно воспринимаются пассажирами. Фото: Львовэлектротранс



Поэтому город фактически перешел к модели прямого инвестирования в будущих работников, пытаясь сделать профессию водителя общественного транспорта конкурентной на рынке труда.