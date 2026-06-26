Во Львове провели проверку кондиционеров в общественном транспорте: результат не порадовал

Частные перевозчики за каждый такой случай будут платить штраф, тогда как коммунальному предприятию грозит лишь дисциплинарная ответственность.

Об таком подходе к делу и рычагах воздействия рассказали в мэрии: пресс-релиз размещен на официальном сайте горсовета.

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Восемь неисправных кондиционеров за один день

Сотрудники управления транспорта Львовского городского совета 24 июня проверили 33 автобуса на маршрутах №20, 23, 34 и 43, а также 11 троллейбусов маршрутов №30 и №32.

В ходе проверки неисправные кондиционеры обнаружили в шести автобусах. Четыре нарушения зафиксировали в ООО "Фиакр-Львов", ещё два — в ПАО "Львовское АТП-14630".

За каждый случай перевозчикам придется уплатить штраф в размере 1700 гривен.

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В двух троллейбусах маршрута №32 также не работали системы кондиционирования.

В то же время действующий договор с ЛКП «"Львовэлектротранс" не предусматривает финансовых санкций, поэтому ответственность возложат на руководителей депо и предприятия.

Уже проверено большинство автобусов

По результатам проверок прошлой и текущей недели во Львове уже зафиксировали 28 случаев неисправной работы кондиционеров в общественном транспорте.

По словам руководителя управления транспорта ЛГС Олега Партики, проверки проводятся в течение всего года, однако в летний период особое внимание уделяется именно работе систем охлаждения.

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На сегодняшний день инспекторы уже осмотрели почти 80% автобусов, оборудованных кондиционерами.

Где есть кондиционеры и как определить такой транспорт

На данный момент из около 500 городских автобусов кондиционерами оснащено почти 180. Из 134 трамваев и троллейбусов, ежедневно выходящих на маршруты, системами кондиционирования оснащено более 60.

Чтобы пассажиры могли заранее узнать, есть ли в транспортном средстве кондиционер, в салонах начали размещать специальные информационные наклейки. Большинство единиц электротранспорта и часть автобусов уже получили такие обозначения.