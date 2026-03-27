Во Львове с 1 апреля троллейбусы и трамваи подорожают, но пассажиры будут платить по-старому

Стоимость проезда в городских трамваях и троллейбусах остается без изменений. Об этом сообщила мэрия.

Однако коммунальный перевозчик за свою работу будет получать от города больше, поскольку исполнительный комитет горсовета утвердил новую тарификацию электротранспортному предприятию стоимости выполненной работы.

На запрос "Львовэлектротранса" в мэрии пересмотрели размер компенсации из-за существенного роста стоимости электроэнергии. Сделано так, что такое решение никоим образом не повлияло на кошелек пассажиров.

Пассажиры пусть не переживают

Размер стоимости транспортной работы мэрия скорректировали на 27 процентов, учитывая рост стоимости электроэнергии.

Так, в пока действующем расчете стоимости транспортной работы была заложена цена электроэнергии 11 грн за кВт-ч, а сейчас она выросла уже более чем на 60%.

" Но стоимость проезда для пассажиров остается неизменной. Оплата транспортной работы – это расчет исключительно между городом и перевозчиком за предоставленные услуги, – отметил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Отсчет пошел на вагонокилометры

На основании принятого решения с 1 апреля стоимость транспортной работы составит 155,97 грн за 1 троллейбусо/километр и 191,22 грн за 1 вагоно/километр соответственно.