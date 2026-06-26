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Во Львовской области разоблачили начальника отдела таможенного поста: сколько он брал за растаможивание

По данным следствия, должностное лицо одного из таможенных постов Львовской таможни вымогал деньги за беспрепятственное растаможивание автомобилей, ввезенных из США через страны ЕС.
Во Львовской области разоблачили начальника отдела таможенного поста: сколько он брал за растаможивание

ФОТО: Львовская областная прокуратура|

Задержание во время получения очередной части неправомерной выгоды. После этого чиновник воспользовался телефоном.

Валентин Ожго
logo26 июня, 18:10
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Аппетиты представителя власти на границе росли пропорционально спросу на услугу. Сначала тариф составлял $50 за автомобиль, но впоследствии вырос до нынешних $60.

О технологии работы практически "приватизированного" таможенного поста на границе рассказывает Львовская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

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Копейка к копейке, цент к центу...

Правоохранители зафиксировали оформление 61 транспортного средства (!), которые декларировались на этом таможенном посту.

По версии следствия, за два последних месяца текущего года таможенник получил $3 660 неправомерной выгоды.

После получения очередной части средств – $2 880 – должностное лицо было задержано.

На границе фактически "приватизировано" таможенное оформление: по версии следствия, чиновник установил фиксированный тариф за каждый автомобиль. Фото: Львовская областная прокуратура.

Поймали, но от должности пока не отстранили

Начальнику таможенного поста сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Несмотря на убедительные признаки противоправных действий, дальнейшая процедура сложна. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Расследование продолжается. Продолжение следует.

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