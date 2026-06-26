Во Львовской области разоблачили начальника отдела таможенного поста: сколько он брал за растаможивание

ФОТО: Львовская областная прокуратура|
Задержание во время получения очередной части неправомерной выгоды. После этого чиновник воспользовался телефоном.
Аппетиты представителя власти на границе росли пропорционально спросу на услугу. Сначала тариф составлял $50 за автомобиль, но впоследствии вырос до нынешних $60.
О технологии работы практически "приватизированного" таможенного поста на границе рассказывает Львовская областная прокуратура на своей странице в Facebook.
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Копейка к копейке, цент к центу...
Правоохранители зафиксировали оформление 61 транспортного средства (!), которые декларировались на этом таможенном посту.
По версии следствия, за два последних месяца текущего года таможенник получил $3 660 неправомерной выгоды.
После получения очередной части средств – $2 880 – должностное лицо было задержано.
На границе фактически "приватизировано" таможенное оформление: по версии следствия, чиновник установил фиксированный тариф за каждый автомобиль. Фото: Львовская областная прокуратура.
Поймали, но от должности пока не отстранили
Начальнику таможенного поста сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
Несмотря на убедительные признаки противоправных действий, дальнейшая процедура сложна. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
Расследование продолжается. Продолжение следует.