Во Львовской области взялись за обеспечение комфорта пассажиров: как наказывают перевозчиков за общественный транспорт без кондиционера

Жара в летние месяцы не должна превращать салоны общественного транспорта в раскаленную духовку. В любом случае ответственность за комфорт пассажира несет перевозчик.

Об этом со ссылкой на руководителей транспортного ведомства мэрии говорится в официальном сообщении пресс-службы Львовского горсовета.

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Комфорт в жару стал обязательным

Из-за многочисленных жалоб пассажиров Львовский городской совет усилил контроль за работой кондиционеров в общественном транспорте. Инспекторы проверяют автобусы на городских маршрутах и фиксируют случаи, когда кондиционеры выключены или неисправны.

За такие нарушения перевозчикам грозит штраф в размере 1700 гривен. Только за один день недостатки выявили на маршрутах №23, №51, №53 и №84.

Городские власти призвали пассажиров сообщать о случаях, когда в салоне не работает кондиционер или невозможно открыть окна для проветривания.

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На пригородных маршрутах появились рельсовые автобусы PESA

Между тем для пригородных перевозок на Львовщине «Укрзализныця» ввела в эксплуатацию современные рельсовые автобусы PESA. Они курсируют по маршрутам Старьява – Самбор, Нижанковичи – Самбор, Ходоров – Львов, Самбор – Стрый и Стрый – Ивано-Франковск.

Новый подвижной состав оснащен системами кондиционирования и отопления, современными санузлами, информационными табло, розетками и USB-портами. Также предусмотрены места для велосипедов, багажа и пассажиров с ограниченными возможностями.

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Кратко о PESA

Рельсовые автобусы PESA серий 620М и 630М (см. презентационное видео ниже) предназначены для работы на неэлектрифицированных участках. Конструктивная скорость достигает 120 км/ч, длина вагона составляет 27,35 м, а запас хода на одной заправке превышает 1000 км. Машины оснащены дизельным двигателем мощностью около 315 кВт.

Благодаря низкопольным зонам, пандусам и специальным местам для инвалидных колясок новые поезда соответствуют современным требованиям безбарьерности и обладают значительно более высоким уровнем комфорта по сравнению с подвижным составом предыдущих поколений.