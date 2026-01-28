Во время сдачи теоретического экзамена исчез свет или интернет: как действовать в такой ситуации

Во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах МВД регулярно возникают технические сбои, связанные с перебоями электроснабжения или отсутствием интернет-соединения. В таких ситуациях кандидатам в водители не стоит волноваться, ведь результаты экзамена автоматически защищены системой.

В случае исчезновения света или интернета тестирование прекращается автоматически. Экзамен не считается ни сданным, ни проваленным. После восстановления электроснабжения или подключения к сети кандидат имеет возможность продолжить сдачу теоретического экзамена с того момента, на котором процесс был прерван.

Важным аспектом является финансовая составляющая. Повторная оплата за сдачу теоретического экзамена в таких случаях не осуществляется. Кандидат не несет дополнительных расходов, поскольку технические перебои не являются его виной.

В сервисных центрах МВД отмечают, что применяются технические решения, которые позволяют сохранять прогресс прохождения тестирования и минимизировать влияние форс-мажорных обстоятельств на результаты экзаменов. Это направлено на обеспечение равных и прозрачных условий для всех кандидатов в водители.

Также напоминается, что самостоятельно сдать экзамен могут только 20% кандидатов. Около 80% кандидатов экзамен проваливают. Такая ситуация становится прочным подгрудным для активного развития различных коррупционных и мошеннических схем.

