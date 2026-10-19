Вода больше не помеха: украинцы показали мощный 8-колесный дрон-амфибию MAT1LDA

О появлении интересной новинки на своей странице в сети Facebook рассказал Tencore LLC. По словам авторов проекта, нынешние решения наземной робототехники набирают обороты, консолидируются силы действующих ресурсов (см. видео внизу), а примером такого определяющего шага является компания NODRICS, отвечающая за непосредственное создание этого НРК.

" Представляем Tencore Ecosystem. Это – единая архитектура, где собраны ведущие разработки наземной роботизации. Мы консолидируем рынок, объединяя передовых производителей в единую технологическую среду. Теперь лучшие проверенные решения для поля боя и гражданских задач в одном месте, – уточнили учредители проекта.

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Основой экосистемы являются четыре класса серийных платформ для любого рельефа и задач:

TerMIT – гусеничный флагман, который благодаря модульности адаптируется к логистике, эвакуации, минированию и огневой поддержке;

– гусеничный флагман, который благодаря модульности адаптируется к логистике, эвакуации, минированию и огневой поддержке; TOR – высокомобильный колесный НРК 4×4 с бронированными колесами Run-Flat для самых сложных логистических маршрутов;

– высокомобильный колесный НРК 4×4 с бронированными колесами Run-Flat для самых сложных логистических маршрутов; MAT1LDA (by NODRICS) – амфибийный вездеход 8×8 для форсирования сложных грунтов и водных помех.;

(by NODRICS) – амфибийный вездеход 8×8 для форсирования сложных грунтов и водных помех.; TRAX UTILITY – пожарно-спасательная платформа двойного назначения для гражданского сектора и спецподразделений.

Малолитражка MAT1LDA и по суше со сложным рельефом пройдет, и через пруд, реку или лесное озеро водой тихонько почалапает. Фото: Tencore

Секрет проходимости машины кроется в удачной и проверенной конструкции. Платформа получила колесную формулу 8х8, надежный бензиновый двигатель внутреннего сгорания и специальные боковые понтоны.

Такая компоновка позволяет дрону уверенно форсировать водоемы и преодолевать заболоченную местность. Причем сложный рельеф техника проходит с ходу, без предварительной подготовки.

Грузовой потенциал и запас хода

Рабочие характеристики аппарата действительно впечатляют, учитывая его габариты. На суше комплекс берет на борт до 500 килограммов полезной нагрузки, а при движении по воде этот показатель составляет вполне приличные 400 килограммов.

С автономностью здесь тоже полный порядок. Полного бака хватит, чтобы преодолеть до 160 километров по твердой поверхности или пройти до 50 километров водными препятствиями.

Разработчики предусмотрели открытую раму, что делает платформу максимально универсальной.

" Это позволяет быстро менять задачи – от перевозки грузовых контейнеров до установки эвакуационных ношей, – отмечают представители компании.

Украинские амфибии набирают обороты

Следует отметить, что отечественный сегмент подобной техники сейчас активно развивается. Напомним, в прошлую пятницу редакция Авто24 уже писала о еще одной интересной разработке – созданной в Украине восьмиколесной амфибии Тони. Правда, она аккумуляторная, а не с ДВС, как малолитражка переднего края от компании NODRIC.

Появление таких комплексов как MAT1LDA доказывает, что наши инженеры способны создавать действительно крутые и практичные решения для сложных условий эксплуатации.