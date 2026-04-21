Пылающая Scania направилась к пожарной части: видео инцидента

Как пишут Reuters, 40ton.net, NTD Plus и другие ресурсы, водитель грузовика с дизельным топливом проявил исключительное мужество и самообладание – вместо бегства он сел за руль горящей цистерны и вывел ее подальше от людей.

Инцидент произошел возле местного автовокзала, где грузовик Scania 3 Series с автоцистерной разгружал топливо на заправке.

Что произошло – понять трудно

Во время работ транспорт внезапно загорелся, создав реальную угрозу взрыва и быстрого распространения огня в людном районе.

Не теряя времени, водитель принял критическое решение: он завел горящую машину и двинулся в направлении пожарной станции, одновременно сигналя другим участникам движения.

Камеры зафиксировали, как грузовик, оставляя за собой огненный след и таща топливные шланги, движется по городу. Благодаря этому маневру пламя удалось сдержать, что выиграло драгоценное время и помогло избежать катастрофы.

Ущерб есть, но без человеческих жертв

Несмотря на утечку топлива, которая в огне повредила одиннадцать легковых автомобилей и один автобус, последствия могли быть значительно хуже.

Семь человек получили ожоги, однако, по данным местных медиков, всех пострадавших выписали в тот же день – серьезных травм удалось избежать.

Герой был обычным водителем

Пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и ликвидировали возгорание, включая саму цистерну. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Местные жители уже назвали водителя героем – его решительность, вероятно, спасла жизни многим людям и предотвратила масштабный взрыв в центре города.