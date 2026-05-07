Водитель из Житомирщины хотел подорвать здоровье европейцев, но на границе это предотвратили

Перевезти товар в Польшу не удалось – при осмотре сканирующая система зафиксировала аномалию в днище микроавтобуса.

Даже опытные таможенники признали: тайник выполнили искусно, однако "шила в мешке", как говорится на ФБ-странице Львовской таможни, спрятать не удалось.

Сканер заметил лишнее

Во время проверки автомобиля, следовавшего за границу, система показала несоответствие конструкции. По техдокументации такой полости в этом месте Peugeot Boxer быть не должно – тем более с подозрительным содержимым.

Мастерски сделанный тайник под полом снаружи не просматривался, а вот в рентгеноскопии все видно. Коллаж: Авто24

Это стало основанием для детального осмотра. В днище обнаружили 647 блоков сигарет – почти 130 тысяч штук. Все было тщательно замаскировано, чтобы обойти контроль.



Водитель проигнорировал предупреждение Минздрава

За рулем находился 50-летний житель Житомирской области. На него составили протокол за нарушение таможенных правил.

Автомобиль и сигареты изъяли – поэтому домой мужчина возвращался уже без транспорта. Peugeot Boxer только арестован, а не конфискован.

Бус по решению суда могут вернуть хозяину, если будут для этого веские аргументы, чего не скажешь о товаре. Вероятно, сигареты отправят нашим защитникам на фронт.

Материалы передали в Бюро экономической безопасности во Львовской области для дальнейшей правовой оценки.

Такое впечатление, что и тайник был безразмерным. Впрочем благодарность фронтовиков за такой ходовой товар, если лаборатория признает его пригодным, также будет безразмерной. Фото: Львовская таможня

Послесловие

Схемы с "переработанными" авто остаются классикой контрабанды. Но все чаще даже сложные тайники "сдает" техника – от сканера на границе спрятаться практически невозможно.