Водитель на границе потерял купленный за 700 тысяч гривен полуприцеп: что стало причиной

Таможенники заподозрили недостоверные данные о стоимости приобретенного за рубежом полуприцепа. Однако 49-летний житель Волыни, который возвращаясь на грузовике Volvo FH из стран Евросоюза через украинско-словацкую границу, настаивал, что подал таможенникам для оформления товаросопроводительные правдивые документы на приобретенный полуприцеп-самосвал марки “KRAKER CF-Z”.

Как говорится в сообщении Закарпатской таможни, новый владелец полуприцепа на немецких регистрационных номерах готовил покупку к дальнейшей уплате таможенных платежей именно по указанной в документах цене.

Читайте также Как супруги на Закарпатье потеряли два "Мерседеса"

Таможенники водителю верили, но проверили

В ходе более детальной проверки законности пересечения таможенной границы Украины транспортного средства таможенники еще больше подвергли сомнению заверения водителя и усомнились в правдивости документов.

В частности, сомнения возникли относительно "символической" стоимости полуприцепа – около 400 тыс грн. Для получения экспортных документов, оформленных на смежной стороне, они обратились к словацким таможенникам.

Трехосный полуприцеп на словацкой таможне декларировался за 700 тыс. гривен, а через какой-то час на украинском посту он уже был заявлен за 400 тыс. гривен. Фото Закарпатская таможня

Водитель поздно понял, что попал в большую беду

Припертый фактами водитель сразу же признался, что предоставил таможне липовые документы с заниженной стоимостью полуприцепа, потому что хотел таким образом сэкономить на полной уплате таможенных платежей.

Читайте также На таможне действует собственная авторазборка: машины там разбирают бесплатно

За предоставление таможенному органу поддельных документов с ложными данными о стоимости товара, в отношении водителя грузовика составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Магистральный тягач Volvo FH вне конфликта, а вот полуприцеп "KRAKER CF-Z" суд может конфисковать. Фото Закарпатская таможня

Полуприцеп (2012 г.в.), стоимостью почти 700 тыс грн. изъят до решения суда. Санкции данной статьи предусматривают не только штраф – от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и их конфискацию.