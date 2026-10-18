Водитель отменил штраф за парковку с помощью ChatGPT: как искусственный интеллект заменил адвоката

Как сообщает издание The Independent, история Рафала Горала началась еще в августе 2023 года во время поездки в Ньюки в Корнуолле. Мужчина оставил авто на местной площадке, но через долгую очередь в терминал оплатил стоянку с опозданием.

Через две недели оператор частной парковки Smart Parking Limited направил ему "письмо счастья". Поскольку платеж прошел через 16 минут после въезда, компания выписала штраф в 100 фунтов стерлингов (5 944 грн).

Водитель подал апелляцию, но маховик бюрократии уже раскрутился. Дело было передано коллекторам, и сумма взыскания постепенно выросла до 300 фунтов (17 833 грн), хотя компания впоследствии и предлагала "скидку" до 60 фунтов (3 566 грн).

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Частные парковки часто имеют жесткие правила контроля времени. Фото: из открытых источников

Нейросеть вместо юриста

Горал пошел на принцип и решил не платить, а для борьбы с корпорацией привлек ChatGPT. Каждое полученное письмо от коллекторов или парковщиков он загружал в чат-бот с просьбой проанализировать ситуацию.

" От начала до конца я спрашивал ChatGPT, что делать с каждым документом. Искусственный интеллект подсказывал, куда обращаться, как грамотно формулировать ответы и помог подготовить линию защиты для судебного заседания. Стратегия сработала идеально, – Рафал Горал, автомобилист.

В конце сентября 2026 года, за несколько недель до суда, компания неожиданно сдалась. Водитель получил электронное письмо о закрытии дела и полной отмене штрафа с парковочной площадки.

Стоит ли доверять ботам

Представители Smart Parking Limited настаивают, что действовали по правилам, ведь водитель мог продлить время через мобильное приложение. Однако этот случай показывает, как технологии помогают обычным людям противостоять крупным компаниям.

Искусственный интеллект действительно работает как безотказный помощник: он прекрасно "переводит" сложный канцелярский язык на человеческий и помогает составлять официальные обращения. Это идеальный инструмент для рутинной бумажной работы.

Но есть один критический нюанс, о котором следует помнить каждому водителю. Нейросети склонны к галлюцинациям и никогда не признаются, что чего-то не знают.

Если вы спросите бота о конкретных пунктах ПДД, сроках обжалования или суммах штрафов, он может выдать устаревшую или вымышленную информацию с абсолютной уверенностью. Поэтому формулировать письма с помощью ИИ можно и нужно, но проверять законы лучше исключительно на официальных государственных ресурсах.