Водитель сам себя наказал: ехать автопоездом задним ходом 9 часов настроения не добавляет

Инцидент произошел с понедельника 23-го на вторник 24-го марта. Автопоезд румынской транспортной компании перевозил негабаритный груз.

В районе трех часов ночи, то есть уже ближе к рассвету, четырехосный магистральный тягач с пятиосным полуприцепом остановился на аварийной полосе автомагистрали по независящим от водителя обстоятельствам. Ссылаясь на полицию, transport-online.nl отмечает конкретное время – 3:15.

Без маршрутной карты и разрешения на перевозку

Инцидент привлек внимание немецкой полиции. Патрульный экипаж выяснил, что фура с высоким грузом на низкорамном полуприцепе не может проехать под эстакадой. Обычно в таких случаях, если перепад незначительный, водители приспускают шины транспортного средства и таким образом эти несколько десятков метров проходят под преградой.

В случае с румынским автопоездом такая шоферская методика не проходила, поскольку высота груза была слишком большой. Патрульные в ходе дознания пришли к выводу, что 37-летний водитель осуществлял рейс без разрешения на перевозку негабаритных грузов и официально утвержденного маршрута.

Патрульные водителя похвалили, но наказание будет

Это – огромная ошибка как водителя, так и перевозчика и грузоотправителя. Правда, водителю патрульные отдали должное, что тот не наделал беды – вовремя заметил впереди проблему, избежал столкновения и, понятно, разрушения путепровода с одновременным повреждением груза. От ответственности такая похвала не спасет, но небольшой бонус для его защиты есть.

Инцидент осложнился тем, что это была ловушка не только для фуры, но и всего трафика в том направлении. Развернуться перед виадуком оказалось невозможным, поскольку автопоезд был слишком длинным.

С такой высотой груза ехать можно там, где отсутствуют виадуки и путепроводы, а для этого составляется и согласовывается маршрутная карта. Фото: Polizeipräsidium Aalen

И пришлось семь километров ехать задним ходом

Всестороннее изучение ситуации показало, что единственной альтернативой вернуться в обратном направлении было поехать задним ходом до наиболее благоприятного места для разворота. А оно было слишком далеко.

Преодолеть до ближайшей стоянки 7 километров задним ходом магистральному тягачу с таким сцеплением "на седле" было сложно технически и трудно для водителя. Однако другого выхода не было.

Для такого маневра пришлось полностью закрыть проезжую часть на запад между тремя перекрестками: Вольпертсхаузен, Кирхберг и Крайльсгайм. Транспортную операцию рещили проводить во время наименьшнго трафиком, когда поток машин спадал до минимального.

Не ехал, а плелся

Перекрытие произошло вечером около 20:00 и открылось только в 5:00 утра. Понадобилось девять часов, чтобы вернуть автопоезд, двигавшийся реверсом к стоянке Ройссенберг, что была ближе всего. В течение этого времени весь остальной транспорт направили в объезд.

О санкциях пока не говорят

О санкциях к перевозчику, который выпустил девятиосный автопоезд с негабаритным грузом в рейс без согласования маршрута, пока ничего не сказано. О весовых параметрах также не говорится, вероятно они были в пределах нормы.

Известно лишь то, что фура осталась на стоянке до оформления всего пакета документов на перевозку такого груза, в т.ч. и утвержденной маршрутной карты.

Вероятно, перевозчик "влетел" мощно

Эксперты из издания 40ton.net предполагают, что органы контроля Германии введет типичные для незаконных перевозок негабаритных грузов процедуры. Это предусматривает лишение перевозчика всех доходов, которые должны были быть получены от выполнения определенного маршрута.

В таких случаях штраф рассчитывается в размере стоимости фрахта. Это имеет целью продемонстрировать, что осуществление перевозок без разрешения не является способом заработка. Вероятно, будут еще и другие санкции, в т.ч. от полиции за организацию движения в автопоезда в реверсном режиме