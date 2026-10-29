Водитель в зоне риска больше не нужен: впервые наземным дроном на автопилоте управлял искусственный интеллект

Как сообщает в коротком видеосюжете пресс-служба Второго корпуса НГУ Хартия на своем ФБ-странице, уникальные испытания в зоне риска завершились успешно.

Интегрированный в платформу модуль ИИ позволил машине самостоятельно проехать 93 процента сложного пути, а человек брал управление на себя лишь на коротком отрезке в 1,4 километра.

Маршрут в 3D-схеме

Чтобы осуществить такой автономный рейс, маршрут сначала "прощупал" специальный комплекс с лидером. Эта технология с помощью лазерных импульсов просканировала рельеф и создала точную 3D модель местности для дальнейшего движения.

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Для самой миссии было использовано программное обеспечение от международной компании Apex.AI. Благодаря ему камеры в реальном времени распознают дорогу, обочину и препятствия, а бортовой компьютер мгновенно принимает решение по маневрам.

" Оператор может поправить трек или задать скорость на отдельных участках, но вести машину вручную непрерывно больше не нужно, – объяснили военные принцип работы новой системы.

Ничего подобного мировая практика не знала, инновация украинских инженеров стала реальным инструментом замены людей в зоне риска. Скриншот: Авто24

От водителя к диспетчеру

Командир батальона беспилотных систем Скамья Андрей Копач на псевдо Математик отмечает, что автономные наземные системы уже полностью готовы к реальным боевым условиям. Главное изменение состоит в том, что боец больше не должен каждую секунду крутить виртуальный руль.

" Он контролирует движение и вмешивается только там, где нужно. Конечная цель– один диспетчер для нескольких роботизированных комплексов одновременно, – отметил командир.

Внедрение таких автопилотов существенно разгружает операторов и снижает влияние человеческого фактора. Кроме того, умные дроны гораздо меньше зависят от постоянной связи с терминалами Starlink, что критически важно в условиях работы враждебных систем РЭБ.

В перспективе эту технологию планируется использовать для автономной эвакуации раненых.