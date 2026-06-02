Водителей фур будут обучать на виртуальной дороге: в Украине запустили современный симулятор украинской разработки

Новинка учебного процесса позволяет отрабатывать сложные дорожные ситуации без риска для людей и техники. Есть много других положительных моментов, о чем в своем релизе напоминает заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Оборудование передано в рамках проекта "Укрепление устойчивых и цифровых торговых маршрутов и логистических концепций между странами Восточного партнерства и ЕС (EasTnT)", который реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины.

От непогоды до аварийных ситуаций

Симулятор уже настроен для подготовки водителей категории "СЕ" – грузовых автомобилей с прицепами. Его также будут использовать для переподготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей, работающих в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Благодаря цифровым технологиям будущие водители смогут отрабатывать навыки управления в сложных погодных условиях, международном и городском трафике, выполнять маневрирование крупногабаритной техникой, а также тренировать действия во время нештатных и аварийных ситуаций.

"Симулятор позволяет отрабатывать различные дорожные ситуации, маневрирование, движение с прицепом, сложные погодные условия и аварийные сценарии. Без рисков на дороге, но максимально приближено к реальным условиям. Особенно приятно, что это украинская разработка, – отметил Сергей Деркач.

Экономия топлива и европейские стандарты

Обучение на симуляторе позволяет формировать профессиональные навыки без затрат горючего, износа техники и риска для других участников дорожного движения. В то же время учебный центр получает возможность внедрять современные цифровые технологии и повышать качество подготовки в соответствии с европейскими требованиями.

Какой сложности упражнения инструкторы задали на тренажере заместителю профильного министра Сергею Деркачу – не сообщается, но отрабатывал он задания старательно. Фото: Минразвития общин

Ожидается, что новое оборудование поможет улучшить подготовку водителей для международных перевозок и сделает выпускников более конкурентоспособными на рынке труда.

Передача симулятора состоялась во время визита представителей Министерства развития общин и территорий Украины и команды проекта EasTnT GIZ в Украине.

Самое интересное, что тренажер является украинской разработкой, адаптированной именно под нужды подготовки водителей большегрузного транспорта.