Водители больше не нужны: четыре беспилотных грузовика Einride полностью перенимают логистику завода Lorenz

Как сообщает профильное издание 40ton, после успешных тестов на дорогах общего пользования и громкой доставки первого авто для сети Lidl, о чем редакция Авто24 писала, шведы получили нового мощного клиента. Производитель популярных снеков решил радикально автоматизировать свои внутренние транспортные операции на объекте в Нойнбург-форм-Вальде на северо-востоке Баварии.

Соглашение касается инновационной модели Einride T-Pod. Это трехосный электрический грузовик, который вообще не имеет кабины для водителя, а управляется исключительно автопилотом или через систему дистанционного управления оператором.

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Беспилотный грузовик Einride T-Pod на территории завода. Фото: Einride

Интенсивная работа вместо дизелей

Беспилотники возьмут на себя три ключевых задачи: доставку сырья для производства, перевозку готовой продукции и транспортировку пустых поддонов. Все маршруты будут пролегать исключительно частной территорией между заводом и главным складом, где бездействуют общие правила дорожного движения.

Раньше эту рутинную работу выполняли обычные дизельные грузовики. Ими управляли живые водители, которым приходилось работать в несколько смен, чтобы обеспечить бесперебойный процесс.

Теперь внутренняя логистика требует перемещения около 1200 европаллетов ежедневно. Поскольку один T-Pod вмещает 15 паллет, а рейс туда-обратно занимает 30-45 минут, машины будут работать в бешеном темпе – практически круглосуточно, останавливаясь только на короткие сессии подзарядки.

Транспорт как услуга

Интересно, что в течение всего пятилетнего контракта грузовики будут оставаться в собственности Einride. Шведская компания берет на себя абсолютно все: техническое обслуживание, управление автопарком и надзор за безопасностью.

То есть производитель выступает не просто продавцом "железа", а поставщиком комплексного логистического сервиса под ключ. Клиенту остается только загружать и разгружать товар. На этой операции будут работать люди.

Глобальный тренд на автономность

Напомним, ранее мы писали, что подобная бизнес-модель сейчас активно увлекает и рынок США. Там логистические гиганты массово отказываются от традиционных схем в интересах технологий искусственного интеллекта.

В частности, американский перевозчик Charger Logistics не так давно заказал сразу 500 беспилотных фу г, оснащенных системами от компании Aurora Innovation. Они также будут работать по модели "водитель как услуга", когда логистическая фирма владеет тягачами, а технологию автономного вождения покупает по подписке.