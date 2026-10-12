Водительские права в Германии без экзаменов: как украинцам обменять удостоверение за 80 евро

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, еще в августе 2026 года нашу страну официально внесли в специальный немецкий список государств. Это означает, что украинские беженцы и лица под временной защитой, наконец, избавились от необходимости проходить сложные и дорогие немецкие автошколы для легализации своего водительского статуса.

По упрощенной процедуре можно конвертировать почти все популярные категории: от мотоциклетных A1 и A до легковых B и грузовых C или D. Стоит помнить, что наша категория A1 в немецких документах превратится в AM. А вот владельцам прав на квадроциклы (B1) и тракторы (T) повезло меньше– эти категории под автоматический обмен не подпадают.

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Если вы ведете грузовик или автобус (категории C, D и их производные), придется немного побегать. Немецкие органы потребуют свежее медицинское заключение и справку о проверке зрения. Также есть хитрый нюанс: если в ваших украинских правах открыта грузовая категория, но нет легковой B, то для ее получения придется сдавать экзамены на общих основаниях.

Куда идти и сколько это стоит

Для запуска процедуры следует обратиться в местное ведомство по выдаче удостоверений (Fahrerlaubnisbehörde) по месту вашей регистрации. В некоторых городах документы принимают обычные центры предоставления услуг (Bürgeramt), которые затем сами передают дело куда следует.

Украинка Алина, живущая сейчас в Германии, уже протестировала новую систему на себе. "Для подачи я принесла только украинские права, загранпаспорт, документ о временной защите и фото",– рассказала девушка. Никаких нотариальных переводов или медицинских справок обычной легковой категории не требовали, а весь процесс обошелся примерно в 80 евро.

Изготовление нового пластика занимает до трех недель, и его просто посылают по почте. В настоящее время водителю выдают временный бумажный документ формата А4, с которым можно спокойно ездить.

Что будет со старыми правами

Оставить себе украинский пластик на память не получится. Немецкие чиновники его изымают, хранят три года, а затем просто уничтожают. При этом информация об обмене автоматически летит в Германское федеральное ведомство автотранспорта, а оттуда– в украинское МВД.

В Украине такие обмененные права сразу аннулируются в базе данных. Однако беспокоиться не стоит: если вы решите окончательно вернуться домой, немецкое удостоверение можно будет так же легко обменять обратно на русский без экзаменов.