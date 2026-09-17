Водительское удостоверение в 16 лет: как мошенники выманивают деньги за несуществующие права

О новой волне обмана сообщает Главный сервисный центр МВД. Злоумышленники ищут легкий заработок, ориентируясь преимущественно на молодежь. Они создают привлекательные объявления в сети, где обещают быстро и без лишних проблем изготовить "официальные права" для тех, кто еще не достиг совершеннолетия.

Только из 18-ти

Правоохранители и Киберполиция категорически подчеркивают: получить законное право управлять легковым автомобилем в Украине можно только с 18 лет. Любые предложения обойти это правило– это ловушка.

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За свои так называемые услуги дельцы требуют полную предоплату или немалый аванс. Деньги просят сбрасывать на банковские карты подставных лиц или даже на криптокошельки, чтобы усложнить отслеживание.

Как только доверчивый покупатель переводит средства, связь мгновенно обрывается. Мошенники просто блокируют жертву в мессенджерах.

В худшем случае человек может получить кусок пластика, который является грубым подлогом и при первой же патрульной остановке обернется серьезными проблемами с законом. Единственный легальный путь сесть за руль– это обучение в аккредитованной автошколе и успешная сдача экзаменов в сервисном центре МВД.

Коррупция и обман: что еще следует знать

Желание "решить вопрос" быстро часто приводит к фиаско не только в Интернете, но и в реальной жизни. К примеру, недавно в Ивано-Франковске кандидат в водители попытался дать 100 долларов взятки администратору во время практического экзамена.

Вместо вожделенного удостоверения мужчина получил вызов полиции. В общем услуги так называемых "бегунков", обещающих права без усилий, могут стоить от 25 тысяч гривен до двух тысяч долларов, но финал обычно один – встреча со стражами порядка.