Водителям придется ехать со скоростью не более 32 км/ч: где готовятся новые правила

Транспортный комитет Палаты общин Великобритании 15 июля провел слушания по поводу ограничений в 20 миль в час. Депутаты изучали результаты таких мер в Лондоне и Уэльсе, а также возможность перехода Англии на новый стандартный городской лимит. Пока речь идет о парламентском обсуждении, а не об уже принятом решении, уверены в Autocar.

Вместо 48 км/ч предлагают 32 км/ч

На большинстве городских дорог Англии с уличным освещением стандартное ограничение составляет 30 миль в час (это примерно 48 км/ч в метрической системе).

Предлагаемое ограничение в 20 миль в час соответствует 32,2 км/ч. Таким образом, скорость хотят снизить примерно на треть.

Сейчас местные власти Англии уже могут вводить зоны со скоростью 20 миль в час возле школ, в жилых кварталах и других местах с большим количеством пешеходов. Однако общим правилом для городских дорог остается ограничение в 30 миль в час.

Перевозчики выступили против общего ограничения

Представители британских автомобильных и транспортных организаций раскритиковали как саму идею, так и состав участников парламентских слушаний.

Ассоциация автомобильных перевозчиков Road Haulage Association не поддерживает автоматическое распространение ограничения в 20 миль в час на основные и магистральные дороги. Перевозчики считают, что единое ограничение не будет учитывать реальные условия движения на разных улицах.

По их мнению, необоснованно низкие ограничения могут снижать доверие водителей к дорожным знакам. В результате ограничения начнут массово игнорировать, если их не будут сопровождать постоянный контроль и строгие санкции. Кстати, эта причина – одна из главных, по которой украинские водители не соблюдают ограничения на запрещающих знаках на местных дорогах.

Альянс британских водителей также обвинил сторонников реформы в стремлении усложнить пользование автомобилем. Организация настаивает на том, что скоростные режимы следует определять отдельно для каждой дороги с учетом ее конструкции, загруженности и фактической скорости транспортного потока.

Сторонники говорят о более безопасных улицах

Сторонники более низкого ограничения считают, что скорость 32 км/ч снижает риск тяжких последствий ДТП. Особенно это касается столкновений с пешеходами и велосипедистами.

На меньшей скорости у водителя появляется больше времени для реакции, а автомобиль преодолевает меньшее расстояние до полной остановки. Энергия удара также существенно уменьшается.

В парламентском исследовании отмечается, что зоны с ограничением скорости 20 миль в час уже широко используются в Великобритании и других странах. Их вводят прежде всего для сокращения количества ДТП и пострадавших в местах, где автомобильное движение пересекается с интенсивным движением пешеходов.

Что показал опыт Уэльса

Уэльс снизил стандартное ограничение на многих городских дорогах с 30 до 20 миль в час в сентябре 2023 года. Изменения затронули примерно треть дорожной сети и вызвали острые споры.

Часть водителей жаловалась на увеличение времени поездок, непонятный выбор дорог и чрезмерное количество ограничений. После протестов власти согласились пересмотреть отдельные участки. На некоторых дорогах ограничение начали возвращать с 20 до 30 миль в час, то есть с 32 до 48 км/ч.

В то же время официальная статистика указывает на снижение аварийности. В 2024 году на дорогах Уэльса с ограничениями 20 и 30 миль в час было зафиксировано 1759 пострадавших. Это на 19,5 % меньше, чем в 2023 году, и на 25 % меньше по сравнению с 2022 годом – последним полным годом до реформы.

Эти цифры не обязательно означают, что весь результат обеспечен исключительно новым ограничением. На аварийность также влияют интенсивность движения, контроль со стороны полиции, состояние дорог, поведение водителей и другие факторы. Однако сторонники реформы считают статистику подтверждением ее эффективности.

Какое ограничение действует в Украине

В Украине стандартная максимальная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/ч. Эта норма закреплена в пункте 12.4 Правил дорожного движения.

Таким образом, действующий украинский лимит почти совпадает с британскими 30 милями в час, что соответствует примерно 48 км/ч.

В то же время предлагаемые для Англии 20 миль в час, или 32 км/ч, были бы на 18 км/ч ниже общего украинского ограничения.

В Украине скорость 30 км/ч может устанавливаться локально дорожными знаками. Такие ограничения целесообразны возле школ, в жилых районах, исторических центрах и на улицах с большим количеством пешеходов. Однако общего правила о движении со скоростью 30 км/ч во всех населенных пунктах нет.

Подошел бы такой лимит Украине

Полное ограничение 30-32 км/ч на всех городских дорогах вряд ли было бы оптимальным. В украинских городах есть как узкие жилые улицы, так и широкие проспекты с разделенными транспортными потоками, , где одинаковый скоростной режим выглядел бы нелогично.

В то же время британская дискуссия актуальна и для Украины. Подобная дискуссия ведется и в Германии. Возле школ, во дворах, жилых кварталах и зонах активного пешеходного движения ограничение в 30 км/ч может существенно снизить риск тяжелых травм.

Ключевой вопрос заключается не только в цифре на знаке. Ограничение должно соответствовать конструкции дороги. Суженные полосы, приподнятые переходы, островки безопасности и правильное освещение заставляют водителя снижать скорость естественным образом. Знак « “» 30” на широкой прямой магистрали без инженерных изменений часто дает значительно худший результат.

Англия пока не перешла на новый общий лимит. Парламентский комитет лишь собирает доказательства и оценивает опыт других частей Великобритании. Дальнейшее решение будет зависеть от того, смогут ли сторонники ограничения доказать, что выигрыш в безопасности перевешивает неудобства для водителей и перевозчиков.