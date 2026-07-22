Водителям с категорией B разрешили получать карты для смарт-тахографов

Об этом сообщила «Укртрансбезопасность», , разъясняя порядок оформления карт в связи с распространением цифровых и смарт-тахографов. В то же время ГП « “» «ДержавтотрансНИИпроект»”, которое производит такие карты, прямо указывает: владельцы водительского удостоверения категории B во время военного положения имеют право получить карту водителя.

Почему водителю с категорией B разрешено управлять грузовиком

Специальный порядок был введен еще в 2022 году, когда из-за полномасштабной войны транспортная отрасль столкнулась с дефицитом водителей.

Постановление Кабинета Министров № 184 разрешает на период военного положения допускать владельцев водительских удостоверений категории B к управлению транспортными средствами категорий C и C1 на территории Украины. Документ остается в силе.

Категория C1 охватывает грузовые автомобили с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 тонн. Категория C дает право управлять более тяжелыми грузовиками.

Такое послабление помогло поддержать внутреннюю логистику, доставку грузов и работу предприятий. Однако возникло практическое противоречие: водитель имел право сесть за руль грузовика, но его удостоверение формально не содержало категории, которую ранее требовали при оформлении карточки тахографа.

Теперь карточку выдают и по категории B

«Укртрансбезопасность» подтвердила, что специальный допуск к управлению грузовиками является достаточным основанием для оформления карты.

То есть водитель может предъявить водительское удостоверение категории B и получить персональную карту для работы с цифровым или смарт-тахографом. В соответствии с обновленным подходом уже изготовлено 581 такая карта.

Это личная электронная карта, на которую тахограф записывает информацию о движении автомобиля, продолжительности вождения, перерывах, другой работе и отдыхе водителя. В автомобиле с цифровым тахографом водитель должен использовать ее каждый день, когда находится за рулем.

Куда подавать документы

Оформлением карт занимается ГП “«ДержавтотрансНИИпроект»”. Водителю необходимо подать заявление и копии предусмотренных процедурой документов, в частности национального водительского удостоверения категории B.

Документы можно подавать в бумажном виде или дистанционно. Для электронного оформления заявление, фотографию и отсканированные документы необходимо объединить в один файл, подписать квалифицированной электронной подписью или «Дія.Підписом» и отправить в предприятие.

На сайте предприятия также указано, что карта нового поколения G2 стоит 3144 гривны с НДС. Она предназначена для работы со смарт-тахографами и совместима с цифровыми устройствами предыдущего поколения.

Для чего нужна карта тахографа

Карта персонализирует записи тахографа. Благодаря ей во время проверки можно установить, кто управлял автомобилем, сколько времени водитель находился за рулем и соблюдал ли он установленные перерывы и периоды отдыха.

Во время дорожной проверки инспекторы «Укртрансбезопасности» могут потребовать предъявить личную карту водителя и информацию, записанную действующим и поверенным тахографом.

Без персональной карты цифровой тахограф не может корректно вести полную историю работы конкретного водителя. Для перевозчика это создает риск нарушений при контроле режима труда и отдыха.

Категория C в удостоверении не открывается автоматически

Получение карты тахографа не означает, что водителю автоматически открыли категорию C или C1.

В водительском удостоверении по-прежнему остается только категория B. Специальный допуск к грузовым автомобилям действует исключительно во время военного положения и только на территории Украины. После отмены этой нормы для дальнейшего управления грузовым транспортом водителю придется пройти обучение, сдать экзамены и открыть соответствующую категорию. На этом отдельно подчеркивает Главный сервисный центр МВД.

Таким образом, карта тахографа решает проблему учета рабочего времени, , но не заменяет полноценное водительское удостоверение для грузовика. Для международных рейсов также необходимо учитывать требования страны назначения, ведь украинское военное исключение действует только внутри страны.