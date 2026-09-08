Водород вместо дизеля: Toyota и Scania выводят на дороги 40 инновационных грузовиков

Как сообщает официальный прессцентр Toyota, японский бренд будет поставлять шведскому партнеру свои системы топливных частей третьего поколения.

Эти компактные, но мощные настройки на 300 кВт будут интегрированы в транспортные средства в рамках специальной программы Scania Pilot Partner.

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Водородные тягачи еще себя покажут

Главная цель этого эксперимента – проверить, насколько водородные тягачи готовы к тяжелой повседневной работе. Инженеры планируют собрать реальные данные о технических характеристиках, общую стоимость владения и эксплуатационная эффективность таких машин.

" Мы считаем водород правильным решением для требовательных тяжелых грузовых перевозок, где важны большие запасы хода и высокий коэффициент использования, – отметил Хироки Накадзима, исполнительный вице-президент Toyota Motor Corporation.

По его словам, именно тяжелый коммерческий транспорт должен стать тем драйвером, который сформирует стабильный спрос на водород и будет стимулировать развитие соответствующей заправочной инфраструктуры в Европе.

Когда ждать на дорогах

Первые электрические грузовики Scania, оборудованные японскими водородными системами начнут выполнять реальные логистические задачи уже в первом квартале 2027 года. К процессу привлекут избранных клиентов бренда, чтобы опробовать технику в максимально жестких условиях.

" Это сотрудничество предоставит нам ценное понимание возможностей и вызовов, связанных с технологией водородных топливных элементов в тяжелом транспорте, – Уточнила Сара Форсберг, главный технический директор Scania.

Больше технических подробностей о совместном проекте компании обещают раскрыть во время пресс-конференции на выставке IAA Transportation, которая запланирована на 14 сентября.