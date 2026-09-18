Водородный BMW iX5 приближается к серийному производству с запасом хода до 740 километров

Облик водородного кроссовера не получил радикальных изменений BMW сохранила дизайн, близкий к версиям X5 с двигателем внутреннего сгорания и электрической силовой установкой. Прототип, показанный компанией, отличается преимущественно синей ливреей с надписями BMW Hydrogen. В то же время серийный автомобиль, как ожидается, будет более сдержан внешний вид без необходимости использовать специфические для водородной версии кузовные элементы.

Запас хода iX5 Hydrogen составит около 740 км

Текущие испытания BMW сосредоточены на оптимизации взаимодействия трех основных компонентов силовой установки: системы топливных элементов, высоковольтной батареи и электродвигателя. BMW заявляет о запасе хода до 740 километров для iX5 Hydrogen.

Одним из главных преимуществ водородной силовой установки должна стать скорость пополнения запаса энергии. Заправка водородом будет длиться менее пяти минут, что BMW называет одним из ключевых аргументов в пользу этой технологии.

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Водородный BMW iX5 должен быть динамичным.

BMW также отмечает динамические характеристики будущей модели. Компания заявляет, что iX5 Hydrogen по разгону должен соответствовать аналогичному электрическому iX5, способному разгоняться до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Конкретный показатель разгона для водородной версии BMW пока не привел.

Для нового iX5 Hydrogen разрабатывается система топливных частей третьего поколения. Ее интеграция с высоковольтной батареей и электродвигателем является одним из основных направлений текущего этапа испытаний.

"Наши амбиции по BMW iX5 Hydrogen четкие: настоящий BMW – с чистым удовольствием от вождения. Идеально скоординированная общая система имеет решающее значение для этого. Текущие испытания демонстрируют, как система топливных элементов, высоковольтный аккумулятор и электрический привод уже успешно интегрированы, и как систематически мы разрабатываем технологию для серийного производства – сказал руководитель отдела водородных автомобилей BMW Group Йозеф Хохрайтер.

После завершения испытаний BMW планирует перейти к серийному производству iX5 Hydrogen на заводе BMW Group в Штайре.