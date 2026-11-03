Военные грузовики IVECO для соседей: Румыния и Молдова запустили совместную закупку техники

Как сообщает Министерство обороны Республики Молдова, официальная церемония подписания исторического соглашения состоялась вчера, 2 ноября, в Бухаресте.

Документ парафировали в правительственном дворце Виктория в присутствии премьер-министра Луки Никулеску и министров обороны обоих государств.

Юридически это сотрудничество оформили как дополнение к большому рамочному контракту 2019 года между румынским оборонным ведомством и итальянским производителем IDV Defence Vehicles. Благодаря этому молдавское Агентство по обеспечению ресурсами (AARAP) получило статус полноценного заказчика в программе.

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Сразу после формальностей стороны подписали рабочий контракт, гарантирующий передачу Национальной армии Молдовы 62 новых многоцелевых грузовиков IVECO. Известно, что эти серьезные машины поступят в трех разных конфигурациях, четко адаптированных к конкретным армейским задачам.

" Эта инициатива знаменует собой новый этап в двустороннем стратегическом партнерстве и подтверждает жесткую поддержку Бухарестом модернизации военного потенциала Кишинева,

– заявил министр национальной обороны Румынии Штефан-Раду Опря.

Масштабы европейского финансирования

Следует отметить, что первоначальное соглашение предусматривает колоссальные объемы поставок для самой Румынии – всего 2909 многофункциональных транспортных платформ. Этот мощный проект финансируется через европейский инструмент SAFE, и к концу октября румынские военные уже получили 2039 единиц техники.

Региональное сотрудничество с Украиной

Напомним, что Молдова активно усиливает оборонные связи не только с европейскими партнерами, но и с нашим государством. Как сообщалось на нашем сайте, в конце октября представители правительств Украины и Молдовы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Этот документ открывает путь к системному обмену опытом и значительно расширяет возможности обоих государств в оборонной сфере. Кроме того, украинская сторона предложила соседям углубить сотрудничество в рамках международной коалиции по разминированию.