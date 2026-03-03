Военные отказались от грузовика MAN, потому что такого транспорта не заказывали и не ждали

Фиктивность и подделка документов выяснились чуть ли не сразу. Как пишет пресс-служба Львовской таможни, в товаросопроводительных документах указывалось, что автомобиль перемещался по заказу общественной организации из города Черкассы.

Донором ввозимой машины значился гражданин Литвы, а конечным приобретателем автомобиля – одна из воинских частей в Украине.

На самом деле все оказалось не так, как хотелось фигурантам дела. Во время тщательной проверки работники таможни выяснили, что военные не обращались к черкасским волонтерам с просьбой "пригнать" авто и не ожидают от них никакой транспорт.

Изъятая на границе фура к хозяину уже, йомивирно, не вернется: если в поддельных документам псевдоволнтеры написали "Для ВСУ", то пусть так и будет. Фото: Львовская таможня

.

В ходе предварительного рассмотрения дела выяснено что руководитель организации, с целью "экономного" перемещения коммерческого авто через границу, подала таможенным органам "поддельные документы, которые содержат ложные сведения относительно отправителя, получателя, стоимости и характера товара"

Ориентировочная стоимость изъятого авто составляет 1 млн грн. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ.