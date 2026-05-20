Военные пиротехники получили от американцев новую технику: чем и в каком количестве помогли

Вчера редакция Авто24 писала о поступлении в автопарк пиротехнических подразделений Госспецтрансслужбы двух десятков броневиков Roshel Senator. Они предназначены для мобильных отрядов, операционная деятельность которых проходит в опасных районах вблизи фронта.

"Сенаторы" переданы Украине в рамках международной Коалиции разминирования. И вот еще одна новость: в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка Украины по уничтожению обычного вооружения" представители американской компании Tetra Tech передали этой Службе 20 бронированных пикапов.

Об этом кратко транспортное ведомство сообщило на своей ФБ-странице.

Читайте также Дороги под куполом: Госспецтрансслужба будет отвечать за антидроновую защиту над трассами

Landtrek в бронированной ливрее

Марка и модель не указываются, но по фото видно Peugeot Landtrek. Об этих адаптированных к украинским условиям машинах редакция Авто24 писала в марте. Они имеют различные версии исполнения, бронирование не исключение.

В Украине есть даже предприятие "Реформ", специализирующееся на бронировании техники, в том числе и пикапов серии Landtrek. Вероятно, Госспецтрансслужба получила именно такие бронированные пикапы для разминирования и транспортировки личного состава.

Передача техники подразделения разминирования представителями Tetra Tech в рамках гуманитарной миссии. Фото: Госспецтрансслужба

Они в украинской версии имеют собственное название "ЛЮТЫЙ". Могут иметь разную моторную комплектацию, в том числе одну из самых мощных дизельных – здесь двигатель объемом 2.2 л 200 л.с. и полный привод с понижающим рядом и блокировкой заднего дифференциала.

Читайте также Армейцам перепали тяжелые пиротехнические машины и бронированные внедорожники Toyota Land Cruiser

Об операционной локации ничего не сказано, вероятно, это будут не только прифронтовые территории, поскольку даже земли Киевщины, Житомирщины, Черниговщины после боевых действий в 2022 году обильно засеяны взрывоопасными предметами. Впрочем таких земель для пиротехнической санации достаточно не только на севере, но и на восточном и южном направлениях, в том числе вплотную к фронтовой зоне.