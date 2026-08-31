Военные превратили Ford серии F-Line в беспилотный самосвал: первая в мире версия выполнена украинцами

О собственной разработке военные инженеры 783-й бригады сообщили в коротком видеосюжете на собственной ФБ-странице. Рассказ короткий, всего полутораминутный хронометраж, но дает полное представление о проделанной работе.

Мониторинг редакции Авто24 показал, что серийной или официальной коммерческой беспилотной версии грузовика Ford серии F-Line в линейке производителя никогда не было. Подразделение Ford Trucks, работающий на базе турецкого предприятия Ford Otosan, таких грузовиков не разрабатывал.

Что известно о грузовике

Судя по конструкции и шильдику на радиаторной решетке кабины, за основу взяли тяжелый трехосный грузовой автомобиль Ford Trucks 3542D DC серии F-Line с колесной формулой 6х4. Именно такая модель хорошо знакома в гражданском секторе строителям, коммунальщикам.

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Беспилотный самосвал Ford Trucks 3542D покидает безопасную зону загрузки, где на заднем плане работает фронтальный погрузчик под управлением оператора. Скриншот: Авто24.

На этой колесной базе украинские машиностроительные предприятия монтируют не только самосвалы, но и мусоровозы, топливозаправщики, бортовые грузовики с КМУ и другими надстройками.

Ford Trucks – считается результативным инструментом для работы с большими нагрузками, самосвальная версия – одна из самых распространенных.

Основные характеристики Ford Trucks 3542D DC:

колесная формула – 6х4;

двигатель – дизель, около 12,7 л;

мощность – 420 л.с. (308,9 кВт);

максимальный крутящий момент– 2150 Нм при 1000– 1300 об/мин;

коробка передач – механическая ZF 16S 2230 (16+2 передач) или автоматизированная ZF 12 TX 2210 (12 передач);

полная масса – около 34 000 кг в зависимости от выполнения;

грузоподъемность – 23 600 – 24 000 кг;

емкость топливного бака – 315 л;

объем кузова – 6 м³.

тип кабины – дневная (Day Cab) с низкой крышей.

В редакции Авто24 отмечают, что эти характеристики касаются базовой версии 3542D DC серии F-Line и могут отличаться от конкретного переоборудованного военными автомобиля. Там многое изменено и такое дополнение или переработка так или иначе могло сказаться на ТТХ.

Ford Trucks 3542D DC серии F-Line инженеры ДССТ готовили для логистических операций в зоне риска без участия водителя. Фото: прессслужба 783-й бригады ДССТ

Многие детали создали самостоятельно

По словам инженеров, это был принципиально новый для них проект. Команда самостоятельно разрабатывала программное обеспечение, модули управления и адаптировала электронику.

Часть деталей изготовляли по своим чертежам, в частности печатали элементы на 3D-принтере, после чего подгоняли их непосредственно под машину. И это им удалось.

После каждого тестового заезда военные анализировали работу системы, изменяли алгоритмы и повторяли испытания.

Главное – убрать человека из опасной зоны

Основная цель проекта – снизить риск для личного состава. Если задача связана с опасностью, вместо водителя вперед отправляется роботизированный самосвал, а оператор управляет дистанционно с пункта управления.

В 783-й бригаде отмечают, что система уже прошла полный цикл испытаний и подтвердила работоспособность.

Таким образом, обычный строительный Ford получил вторую жизнь уже в статусе НРА – наземного роботизированного автомобиля.