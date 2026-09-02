Военные заказали "тараканов": выносливые роботизированные машины "Тарган 200" уже отправились на передовую

Как сообщает Нововолынский городской голова Борис Карпус на своей ФБ-странице, вся техника уже в подразделениях по конкретным локациям.

Кто что получил

Для 14-й отдельной механизированной бригады закупили два наземных роботизированных комплекса "Тарган 200".

Еще два таких НРК вместе с четырьмя квадрокоптерами DJI Mavic 4 Pro получила бригада "Любарт".

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"Тарган 200"– украинский полноприводный колесный робот (см. о таких НРК видео внизу), предназначен для логистических задач и эвакуации. Он может доставлять боеприпасы, снаряжение и провизию на опасные участки, а также вывозить раненых с поля боя.

Три центнера груза везет без потуг

НРК имеет грузоподъемность до 300 кг, запас хода до 20 км и может работать автономно до 48 часов. Дальность дистанционного управления составляет до 2 км.

Все колеса комплекса имеют электроприводы, а управлять им можно дистанционно, в полуавтоматическом или автоматическом режиме. Габариты "Таргана 200" – 1440×1120×1170 мм, клиренс – 210 мм.

Громада выполнила заявки военных двух бригад на наземные и воздушные дистанционно управляемые машины. Фото: novovolynsk.city

Помимо логистики и эвакуации, платформа может использоваться для установки боевых модулей. Также ее можно привлекать для подвоза FPV-дронов ближе к передовым позициям, чтобы операторы могли работать с более безопасного расстояния.

Громада уже собирает на пикап

На этом помощь военным не завершается. В преддверии осени в Нововолынске провели сбор на пикап для батальона беспилотных систем Sirius 118-й ОМБр, где служат защитники из Нововолынска и окружающих общин.

Совместными усилиями удалось собрать 164 тысяч гривен. Этот транспортный транш для военных еще в работе активно готовится.