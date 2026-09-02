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Военные заказали "тараканов": выносливые роботизированные машины "Тарган 200" уже отправились на передовую

Нововолынская община передала военным сразу восемь единиц беспилотной техники общей стоимостью 1,7 млн. гривен. Оборудование приобрели по запросам воинских частей на средства налогоплательщиков общины.
Нововолынская община отправила на фронт "тараканов"

ФОТО: novovolynsk.city|

Транспортный транш военным сформировали на средства налогоплательщиков Нововолынской общины

Валентин Ожго
logo2 сентября, 09:55
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Как сообщает Нововолынский городской голова Борис Карпус на своей ФБ-странице, вся техника уже в подразделениях по конкретным локациям.

Кто что получил

Для 14-й отдельной механизированной бригады закупили два наземных роботизированных комплекса "Тарган 200".

Еще два таких НРК вместе с четырьмя квадрокоптерами DJI Mavic 4 Pro получила бригада "Любарт".

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"Тарган 200"– украинский полноприводный колесный робот (см. о таких НРК видео внизу), предназначен для логистических задач и эвакуации. Он может доставлять боеприпасы, снаряжение и провизию на опасные участки, а также вывозить раненых с поля боя.

Три центнера груза везет без потуг

НРК имеет грузоподъемность до 300 кг, запас хода до 20 км и может работать автономно до 48 часов. Дальность дистанционного управления составляет до 2 км.

Все колеса комплекса имеют электроприводы, а управлять им можно дистанционно, в полуавтоматическом или автоматическом режиме. Габариты "Таргана 200" – 1440×1120×1170 мм, клиренс – 210 мм.

Громада выполнила заявки военных двух бригад на наземные и воздушные дистанционно управляемые машины. Фото: novovolynsk.city

Помимо логистики и эвакуации, платформа может использоваться для установки боевых модулей. Также ее можно привлекать для подвоза FPV-дронов ближе к передовым позициям, чтобы операторы могли работать с более безопасного расстояния.

Громада уже собирает на пикап

На этом помощь военным не завершается. В преддверии осени в Нововолынске провели сбор на пикап для батальона беспилотных систем Sirius 118-й ОМБр, где служат защитники из Нововолынска и окружающих общин.

Совместными усилиями удалось собрать 164 тысяч гривен. Этот транспортный транш для военных еще в работе активно готовится.

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