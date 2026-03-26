Военный капеллан подзарабатывал на уклонистах, организуя им трансфер и сопровождение через границу

По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей Киевской области в возрасте 67 и 27 лет. Оба являются членами одного из религиозных сообществ, при этом старший из них выполнял функции военного капеллана.

Следователи считают, что именно 67-летний подозреваемый был организатором незаконного бизнеса и координировал действия сообщника. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Как работала схема

Мужчин призывного возраста забирали из Киевской области и перевозили в Черновицкую область. Там их готовили к незаконному пересечению государственной границы с Румынией вне официальных пунктов пропуска.

Чтобы избежать разоблачения, организатор перевозил "клиентов" в микроавтобусе, маскируя их среди вещей и маскировочных сеток, фактически выдавая людей за обычный груз.

Стоимость "услуги" составляла 8 750 евро с человека.

Бог все видит: до границы не доехали, вероятно, из-за того, что капеллан занимался греховными делами. Фото: Нацполиция

Задержание и доказательства

19 марта правоохранители остановили транспортное средство. В салоне находились организатор и трое мужчин призывного возраста, которых, по версии следствия, готовили к незаконному пересечению границы.

За один рейс участники схемы должны были получить более 26 тысяч евро.

Подозрение и наказание

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

Вероятно, капеллан на суде будет убеждать, что его настоящий “Бес попутал”. Фото: Нацполиция

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога:

более 700 тысяч гривен - для организатора,

более 600 тысяч гривен - для его сообщника.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Кто расследует

Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований и СБУ.