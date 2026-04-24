Как готовят военную технику к летней жаре

Несмотря на легкие ночные заморозки и прохладу, армейские механики уже заботятся о безотказной работе техники в жаркие дни лета. Таким образом службы ремонта и сервиса обеспечат парки боевых и логистических машин надежной техникой.



О том, как ведутся такие работы, говорится в публикации 50-го отдельного ремонтно-восстановительного полка, размещенной на собственной ФБ-странице.

Заодно и ТО проведут

Мотористам, электрикам, сварщикам, диагностам, рядовым слесарям и другим специалистам этой службы работы хватает, поскольку сезонное обслуживание они оправдано объединили с очередным ТО-1 или ТО-2, но это уже в зависимости от состояния и ресурса машин.

"Ремонтно-сервисные работы предусматривают не только проверку основных узлов и агрегатов, но и замену сезонных материалов, настройки систем и обеспечения готовности к работе в условиях повышенных температур, – говорится в релизе этого полкового подразделения.

По отработанной технологии

Технологическая карта сезонного сервисного обслуживания расписана поэтапно, начиная от очистки и мытья техники от грязи, остатков зимнего масла и реагентов. Осуществляется демонтаж зимних чехлов, средств подогрева и утепления двигателя.

Специалисты полка умело справляются с обслуживанием как машин советских времен, так и переданных союзниками техники made in. Фото: 50 ОРВП

Идет промывка топливных и масляных фильтров, проверка топливной аппаратуры и систем охлаждения для предотвращения перегрева летом. Расходные материалы при необходимости заменяются, сливаются зимние сорта масел и заливаются летние.

Проводится полная проверка подзарядка и корректировка плотности электролита в аккумуляторных батареях, проверяется давления в шинах и состояние тормозной системы.

Особое внимание уделяется системе охлаждения, потому что в летнюю жару при ее неисправности двигатель может не только закипеть, но и поставить под угрозу жизнь экипажа боевой или эвакуационной машины.

С фронта в тыл и в обратном направлении

Под усиленным вниманием ремонтников находится эвакуационная техника, сезонное обслуживание которой если не в приоритете, то на первом месте. Как бы там ни было, а эта техника является базовой в обеспечении армии восстановленным ресурсом колесного и гусеничного подвижного состава.

Именно экипажи этих машин вытягивают с передовой и прифронтовой зоны и везут в тыл на ремонт поврежденные боевые машины, транспорт логистики, которым в цехах возвращают рабочее состояние.

Каждая единица вывезенной на ремонт техники восстанавливает боевой, логистический и эвакуационный потенциал подвижного состава армейских подразделений. Фото: 50 ОРВП

С гарантией на надежность

Вся переведенная на летний режим эксплуатации техника возвращается в войска с залогом службы на все выполненные работы.

Это – обязательное условие, поскольку речь идет как о качественной логистике по своевременной перевозке личного состава, боекомплекта, продовольствия, так и о надежном состоянии техники в боевых операциях на линии соприкосновения, в рейдах, разведке или в ходе штурма.