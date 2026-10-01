Вокруг света без капли солярки: водитель бросил вызов дизелю на электрическом Mercedes-Benz

Как сообщает профильное издание Truckstar, грандиозный автопробег стартовал прямо с площадки выставки IAA Transportation в Ганновере. Маршрут проходит через тридцать стран, а логистику между континентами взяла на себя компания DHL, которая организует паромные переправы для тяжеловоза. Об этом намерении редакция Авто24 писала еще в мае.

Из Германии тягач направится через Чехию, Австрию, Венгрию и Балканы в Турцию, а оттуда– в Центральную и Восточную Азию. Далее по плану следуют дороги Австралии, Соединенных Штатов и стран Латинской Америки, хотя организаторы оставляют за собой право корректировать путь в зависимости от обстоятельств.

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Mercedes-Benz eActros 600 4х2 с аккумуляторным блоком на 621 кВтч может пройти без подзарядки 500 километров. Фото: сайт truckstar.nl

Главная цель этой экспедиции – проверить реальные возможности дальнобойного электротранспорта в совершенно разных климатических и инфраструктурных условиях.

" Я хочу на собственном опыте показать, где электрический привод уже работает идеально, а где инфраструктура все еще откровенно отстает,– объясняет свой замысел Тобиас Вагнер.

Кемпер на базе тягача и солидный запас хода

Для такого амбициозного проекта обычный серийный грузовик 4x2 с завода Mercedes-Benz eActros 600 в городе Верт-на-Рейне серьезно модернизировались. Вместо стандартного полуприцепа на шасси установили специальный жилищный модуль от компании Bliss Mobil, превратив коммерческое авто в гигантский экспедиционный кемпер.

Схематический маршрут автопробега на карте, что своими пятнами также дублируется на передней части грузовика. Фото: сайт truckstar.nl

Техническая начинка машины поражает: eActros 600 получил три огромных аккумуляторных блока общей емкостью 621 кВт-ч. По заводским тестам, этого хватает на 500 километров пробега даже при полной массе авто в 40 тонн.

Чтобы не застрять где-нибудь посреди степи, водитель подготовился к любым сценариям подзарядки. Кроме скоростных терминалов CCS мощностью до 400 кВт, грузовик везет с собой зарядную станцию постоянного тока Alpitronic, а в крайнем случае может питаться от обычной сети переменного тока на 43 кВт.

Маршрут проложен так, чтобы от остановки до остановки запаса аккумулятора хватило и еще немного оставался запас энергии на всякий случай. Фото: сайт truckstar.nl

Напомним, что идея сделать ровно 80 остановок для пополнения энергии является красивой отсылкой к классическому роману Жюля Верна о путешествии вокруг света за восемьдесят дней. Теперь остается только следить, выдержит ли современная электроника такой жесткий марафон.