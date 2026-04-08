Volkswagen готовит электрического преемника Touareg: роскошь для тех, кто не хочет кичиться

В интервью изданию Autocar руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Сандер объяснил, почему бренд продолжает верить в будущее большого флагмана. По его словам, существует отдельный тип покупателей, которые ценят качество и изысканность уровня Audi или Porsche, но сознательно избегают премиальных эмблем на капоте.

Martin Sander описывает таких клиентов как "очень приземленных, но состоятельных людей". Часто это владельцы бизнеса, которые не хотят вызывать лишних вопросов у партнеров или подчиненных, появляясь на встречах на пафосном Porsche Macan. Для них Volkswagen Touareg – это идеальный инструмент, который обеспечивает максимальный комфорт, оставаясь при этом социально приемлемым и сдержанным.

Технологическая база: платформа от Porsche Cayenne Electric

Хотя официального одобрения проекта еще нет, технические контуры будущего ID. Touareg уже просматриваются. Поскольку актуальный Touareg всегда имел общую ДНК с Porsche Cayenne и Audi Q7, электрический преемник, вероятно, будет базироваться на передовой платформе PPE или перспективной архитектуре SSP. Если Volkswagen пойдет проверенным путем унификации, стоит ожидать характеристики, близкие к электрическому Cayenne:

Аккумулятор емкостью около 113 кВт-ч.;

Сверхбыструю систему постоянного тока мощностью до 390 кВт;

Двухмоторную систему полного привода мощностью около 435–441 лошадиных сил.

Впрочем, для того, чтобы развести модели по разным ценовым категориям и сохранить доступность для лояльной аудитории VW, инженеры могут несколько упростить технику по сравнению с Porsche.

Место флагмана в электрической линейке

Несмотря на глобальный курс на массовость и статус “массового бренда”, Volkswagen критически важно удержать премиум-клиентов, которые привыкли к габаритам и статусу Touareg. Мартин Сандер признает, что продажи модели были не самыми высокими в линейке, однако ее роль как имиджевого лидера является неоспоримой.

Переход на электротягу позволит Touareg не только соответствовать современным экологическим нормам, но и предложить новый уровень тишины и плавности хода, что идеально вписывается в концепцию “неприхотливой роскоши”. Окончательное решение о запуске серийного производства ожидается в ближайшее время, после завершения анализа рыночных перспектив платформы PPE для массовых брендов концерна.