Как сообщает издание Motor1, на опубликованном изображении автомобиль полностью покрыт красной тканью, сквозь которую просвечивается лишь агрессивная светодиодная оптика. Узкие фары соединены горизонтальной полосой, напоминающей прошлогодний шоу-кар ID.GTI, но кузов выглядит значительно шире и злее всего, что сейчас есть в продаже.

Судя по очертаниям под покрывалом, машина получила огромные расширители колесных арок, которые намекают на увеличенный путь и массивные диски. На корме возвышается гигантское антикрыло в стиле гоночных болидов Golf R, а на капоте видны резкие вентиляционные отверстия, что свидетельствует о серьезной работе над аэродинамикой.

Интересно, что этот проект не является творением главной дизайн-студии бренда. Над созданием экстремального хэтчбека работали исключительно стажеры, молодые дизайнеры и инженеры из собственной обучающей программы Volkswagen.

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Технические характеристики пока держат в строжайшем секрете, поэтому мощность двигателя или динамика остаются загадкой. "Это потенциально самый дикий Volkswagen, когда-либо носивший шильдик GTI",– интригуют представители компании в своем официальном прессрелизе.

Пойдет ли концепт в серию?

В сети уже ходят слухи, что это может быть предвестник будущего хардкорного Golf GTI Clubsport или безумный проект на базе компактного Polo. Производитель пока не подтверждает, но и не опровергает эти догадки, оставляя интригу к официальному дебюту.

Единственное, что немцы отвергли категорически– это возврат к формату кабриолета. "Это точно не GTI Cabrio", – официально заявили в Volkswagen, закрыв двери для спекуляций по открытой крыше.

Напомним, что спортивное подразделение Volkswagen готовит еще одну горячую новинку.– заряженный кроссовер T-Roc R. На свежих шпионских фото прототип модели 2027 года кичится агрессивным обвесом и четырьмя патрубками выхлопной системы.

Ожидается, что этот кроссовер позаимствует 2,0-литровый турбомотор от актуального Golf R мощностью около 328 лошадиных сил. Инсайдеры предполагают, что новый T-Roc R может стать последней моделью бренда с классическим двигателем внутреннего сгорания перед тотальным переходом на электротягу.