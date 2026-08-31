Бюджетный Volkswagen ID Aura T6 дебютировал в Китае: электрический кроссовер стоит от $20 тысяч

Volkswagen ID. Aura T6– среднеразмерный электрический кроссовер длиной почти 4,8 м, рассчитанный на пятерых пассажиров. Модель построена на архитектуре CEA, которую Volkswagen разрабатывал совместно с китайской компанией Xpeng.

Дизайн и размер Volkswagen ID. Aura T6

Как сообщает CarNewsChina, Новинка получила актуальную для электромобилей Volkswagen дизайнерскую концепцию с закрытой передней частью кузова. Тонкие дневные ходовые огни расположены в верхней части передка, в то время как основные фары интегрированы в бампер. Также предусмотрен активный воздухозаборник.

Среди других особенностей – полускрытая дверная ручка, установленная на крыше LiDAR и единственный задний фонарь, проходящий через всю ширину кузова. Габариты Volkswagen ID. Aura T6 составляют 4811/1879/1648 мм в длину, ширину и высоту соответственно, а колесная база – 2836 миллиметров. В зависимости от комплектации кроссовер имеет 19- или 20-дюймовые колеса. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,245 Cd.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

До 660 км запаса хода

Volkswagen ID. Aura T6 оснащен одним электродвигателем на задней оси мощностью 170 кВт (231 л.с.). Для модели доступны два литий-железо-фосфатных аккумулятора (LFP) емкостью 59,9 и 77,5 кВт-ч. Заявленный запас хода в зависимости от версии составляет 540-660 км по циклу CLTC. Базовая версия разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Салон с 25,8-дюймовым проекционным дисплеем

Интерьер Volkswagen ID. Aura T6 выполнен в минималистическом стиле. Перед водителем установлена 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, а центральное место на передней панели занимает 15,6-дюймовый сенсорный дисплей. Еще одной особенностью является 25,8-дюймовый проекционный экран дополненной действительности.

Информационно развлекательная система работает на 4-нм процессоре с максимальной вычислительной мощностью 20 TOPS. Мультимедиа поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay, HiCar и Carlink. Для аудиосистемы предусмотрено 18 динамиков Aura Sound, а передние сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Кроссовер предлагается исключительно с пятиместным салоном. Объем багажника составляет 576 литров, а со сложенными задними сиденьями – до 1796 г. литров. Дополнительно под капотом находится передний багажник объемом 90 литров.

LiDAR и системы помощи водителю

Старшие комплектации Volkswagen ID. Aura T6 оснащается системой помощи водителю на основе LiDAR. Она использует вычислительную платформу Horizon Robotics Journey 6H с производительностью 420 TOPS. Система поддерживает функции Highway NOA для помощи при движении по автомагистралям и Urban Pilot для использования в городских условиях.

Комплектации и цены Volkswagen ID. Aura T6

На старте предпродаж в Китае заявлено четыре версии электрического кроссовера:

Volkswagen ID. Aura T6 540 Pro– 135 900 юаней ($20 225);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Pro– 149 900 юаней ($22 305);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Max LiDAR– 159 900 юаней ($23 795);

Volkswagen ID. Aura T6 660 Ultra LiDAR– 169 900 юаней ($25 285).

Показатели Volkswagen в Китае

Новинка выходит на китайский рынок на фоне падения продаж Volkswagen в стране. По данным China EV DataTracker, в июле 2026 года Volkswagen поставил в Китае 87 099 автомобилей – на 40,33% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.