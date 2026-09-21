Volkswagen ID Buzz объехал шесть континентов без поломок: что произошло с батареей

Как сообщает Volkswagen, немецкий водитель-дальнобойщик Рainer Zietlow завершил кругосветку на серийном ID. Buzz и установил новый рекорд Гиннесса по количеству стран, посещенных во время непрерывного путешествия на электромобили. За 445 дней он проехал 99 767 километров через 92 страны и 6 континентов.

Почти 100 тысяч километров без поломок

Путешествие началось 1 июля 2025 возле центра Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере. Туда же Zietlow вернулся 14 сентября 2026 года.

За это время электрический минивэн пересекал пустыни, горные районы и крупные города. Часть маршрута автомобиль одолевал морем. В общем, ID. Buzz 16 раз перевозили на контейнеровозах.

Важнейшим результатом поездки Zietlow назвал не количество стран и даже не всеобщую дистанцию, а отсутствие технических неисправностей. По его словам, автомобиль завершил почти 100-тысячный маршрут без технической поломки.

Для электрического минивэна это был достаточно серьезный тест. Машина работала в различных климатических условиях, на дорогах с разным качеством и в странах с неодинаковой доступностью зарядной инфраструктуры.

Батарея потеряла всего около 4% ресурса

После возвращения ID. Buzz проверили специалисты TÜV Nord. Состояние высоковольтной батареи было оценено в 95,75% от начального уровня.

То есть после 99 767 километров, более 300 зарядок и 445 дней эксплуатации показатель State of Health батареи остался выше 95%.

Для электромобиля это, пожалуй, один из самых интересных результатов экспедиции. Ведь длительные путешествия и большое количество циклов зарядки традиционно являются одним из вопросов, возникающих у потенциальных покупателей электромобилей.

В Украине интерес к таким машинам тоже остается высоким. Например, Volkswagen входит в самые популярные марки электромобилей среди украинцев за последние 10 лет, хотя структура украинского парка существенно отличается от европейской.

Какой именно ID. Buzz отправился вокруг света

Рекорд установил серийный Volkswagen ID. Buzz Pro в удлиненной версии. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 86 кВтч нетто. В зависимости от версии и оснащения заявленный запас хода по циклу WLTP составляет примерно 483-498 км.

Максимальная мощность подзарядки постоянным током составляет 200 кВт. От 10 до 80% батарею можно зарядить менее чем за 30 минут при соответствующих условиях.

То есть для установки рекорда Volkswagen не создавал специальный экспериментальный электромобиль. В кругосветное путешествие отправилась серийная машина.

Сам ID. Buzz для Volkswagen является не только пассажирским минивэном. Компания уже разрабатывает на его базе беспилотные версии, в том числе роботакси ID. Buzz с системой автономного управления четвертого уровня.

В некоторых странах заряжать электромобиль было сложнее, чем проехать

За время путешествия Zietlow совершил более 300 подзарядок. И именно зарядная инфраструктура оказалась одним из самых больших отличий между странами.

В некоторых регионах Африки публичных зарядных станций практически не было. В Замбии и Танзании водителю приходилось заряжать автомобиль на государственных электрических подстанциях под наблюдением.

В то же время, ситуация в других странах его удивила. По словам Zietlow, в Южной Африке, Марокко и Руанде зарядная инфраструктура уже работает достаточно хорошо.

Отдельно он отметил Саудовскую Аравию. По его словам, еще три года назад там было немного зарядных станций, а ныне сеть уже напоминает немецкую по уровню развития. Быстро развивается инфраструктура также в Бразилии и Чили, в то время как Китай водитель назвал отдельной категорией из-за масштаба распространения электромобилей.

Этот опыт особенно интересен на фоне быстро развивающегося электромобильного рынка в Украине. Например, в октябре 2025 года украинский рынок электромобилей установил очередной рекорд, но инфраструктура зарядки остается одним из ключевых факторов для дальнейшего роста сегмента.

Мировой рекорд Guinness

После завершения поездки результат официально зафиксировали представители Guinness World Records.

Сертификат Zietlow получил во время выставки IAA Transportation 2026 в Ганновере. Категория рекорда сформулирована как самое большое количество стран, посещенных во время непрерывного путешествия на аккумуляторном электромобиле.

Предыдущий опыт водителя также помог экспедиции. Zietlow уже устанавливал рекорды на автомобилях Volkswagen, в том числе на ID.4. Guinness World Records ранее зафиксировал его самое длинное путешествие по электромобилю в пределах одной страны: в 2021 году он проехал на Volkswagen ID.4 более 57 566 километров по территории США.

Что показало это путешествие

Кругосветка не означает, что любой электромобиль теперь может без подготовки отправиться в такую экспедицию. Маршрут требовал тщательной планировки, более 300 подзарядок и 16 морских переправ.

Однако результат ID. Buzz показал, что серийный электрический минивэн способен выдержать очень интенсивную эксплуатацию в течение более года и почти 100 тысяч километров без зафиксированных технических поломок.

Не менее показательным стало состояние батареи. После завершения маршрута она сохранила 95,75% исходного уровня State of Health.

А еще путешествие показало другую важную вещь: возможности электромобиля сегодня зависят не только от его батареи или запаса хода. В глобальной поездке не менее важна зарядная инфраструктура, которая в разных частях мира пока развита очень неравномерно.