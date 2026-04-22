Volkswagen может продать завод в Европе китайцам: бренд сокращает производство на миллион авто

На сегодня немецкий конгломерат имеет ресурсы для выпуска 12 миллионов автомобилей в год, однако прошлогодние продажи составили лишь 8,68 миллиона единиц. Оливер Блюм отметил, что содержание такой инфраструктуры в долгосрочной перспективе является экономически опасным. Основной удар придется на бренды Volkswagen и Audi, где производство в Европе будет постепенно уменьшаться до 2028 года, пишет Carscoops.

Читайте также: Volkswagen показал дешевый электрокроссовер Jetta X и новые модели ID: фото

Особое беспокойство вызывает состояние заводов в Эмдене и Цвикау, которые сейчас работают значительно ниже своей проектной мощности. Руководство рассматривает возможность передачи одного из объектов китайским партнерам или конкурентам для оптимизации расходов. По предварительным прогнозам, программа экономии и сокращения производства приведет к ликвидации около 50 000 рабочих мест в Германии до 2030 года.

Геополитика и рыночные вызовы

По словам руководства Volkswagen, современный авторынок стал непредсказуемым из-за торговых пошлин в США и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. До пандемии группа стабильно продавала более 10 миллионов машин ежегодно, приближаясь к отметке в 11 миллионов. Однако в нынешних реалиях даже 9 миллионов проданных единиц считаются солидным результатом.

“Мы сталкиваемся с негативными последствиями, исчисляемыми десятками миллиардов, и приняли масштабные контрмеры”, – отметил Блюм.

Компания стремится максимально снизить точку безубыточности, чтобы оставаться устойчивой в условиях рискованной среды и появления новых сильных игроков в сегменте электрокаров.

Надежда на бренд Scout и американский рынок

Несмотря на сокращение в Европе, Volkswagen выражает осторожный оптимизм относительно североамериканского рынка и возрожденного бренда Scout. Электрические внедорожники и пикапы нового суббренда должны стать ключевыми продуктами для США. Для минимизации финансовых рисков концерн рассматривает возможность партнерства с другими компаниями, которые могли бы использовать платформу Scout для своих моделей.

Также интересно: Почему немцы уничтожат все ввезенные из Китая Volkswagen: решение суда

Сейчас энтузиазм вокруг бренда Scout является высоким, и он может стать спасательным кругом для группы на рынке Северной Америки. Однако окончательные решения по инвестициям и совместным разработкам еще не приняты, поскольку приоритетом остается глобальное сокращение расходов и стабилизация европейского подразделения.