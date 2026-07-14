Volkswagen не допустили к участию в оборонном секторе: контракт на "Железный купол" заблокировал акционер из Катара

Завод хотели переориентировать на оборонную продукцию. Как известно, производство автомобилей на заводе VW в Оснабрюке должно завершиться в 2027 году, а это означает, что около 2300 рабочих мест зависят от дальнейшего решения.

Однако присоединиться к проекту не позволил один из акционеров компании – государственный инвестиционный фонд Катара. Назвать это досадой не получится, поскольку для автопроизводителя это похоже на трагедию. Об этом практически одновременно написали Euronews и The Beiruter.

Volkswagen в поисках источников дохода

В начале года Volkswagen и израильская оборонная компания Rafael подписали письмо о намерениях о сотрудничестве. На заводе в Оснабрюке, где уже начали сворачивать выпуск автомобилей, планировалось производить компоненты для системы "Железный купол", генераторы и специальные грузовики для транспортировки оборудования.

Для Volkswagen это была возможность загрузить производственные мощности и избежать сокращения персонала, а Rafael стремилась диверсифицировать производство из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Производственные помещения Volkswagen Osnabrück GmbH в районе Фледдер города Нижняя Саксония. Фото: Volkswagen AG

Катар сказал "нет"

Впрочем, в июле стало известно, что реализацию проекта заблокировал миноритарный акционер Volkswagen – я Qatar Investment Authority, владеющая около 10% акций концерна. Причиной вето называют политическую позицию Катара в отношении Израиля.

Дополнительным фактором стали протесты части профсоюзов и работников завода, которые выступили против переориентации предприятия на выпуск оборонной продукции.

Будущее завода под вопросом

Несмотря на то, что контрольный пакет акций Volkswagen принадлежит Porsche SE, руководство концерна решило не обострять конфликт с катарским инвестором.

Исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме (Oliver Blume) не теряет надежды найти контракты в сфере обороны, где когда-то у бренда были хорошие наработки, и хочет избежать закрытия производственных площадок. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Теперь судьба завода в Оснабрюке остается неопределенной. Так же непонятно, смогут ли Volkswagen и Rafael реализовать этот проект на другой площадке.

Впрочем, проблемы не только у Volkswagen. История в очередной раз демонстрирует, что в современной Европе даже крупные оборонные контракты могут зависеть не только от экономики, но и от геополитики и структуры акционерного капитала.