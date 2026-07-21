Volkswagen объявил цены на обновленный кроссовер Atlas 2027 года: модель стала дороже и роскошнее

Рост цен компания компенсировала значительно расширенным перечнем базового оборудования, повышенным уровнем роскоши и более мощной силовой установкой, отмечает Carscoops.

Базовая комплектация SE и технологическое оснащение

Базовая версия Atlas SE получила светодиодную оптику, систему бесключевого доступа, электропривод двери багажника с функцией активации жестом и 18-дюймовые легкосплавные диски. Интерьер кроссовера отличается отделкой из натурального дерева, кожаной обивкой сидений, а также 12-позиционной электрорегулировкой сиденья водителя.

В стандартную комплектацию вошли подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 12,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, двойная беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема с девятью динамиками, трехзонный климат-контроль и 10-цветная атмосферная подсветка.

Также покупателям предлагается трехмесячная пробная подписка In-Vehicle Premium с Wi-Fi, играми AirConsole, сервисом myQ Connected Garage и онлайн-навигацией. За безопасность отвечает пакет систем ID.Drive, который включает ассистент движения Travel Assist, систему экстренного реагирования, автоматическое управление освещением и систему помощи при парковке.

Еще более богатая комплектация в топовых версиях

Комплектация SE w/ Technology по цене от 45 610 долларов дополняется 20-дюймовыми колесами, подсветку дверных ручек и логотипов Volkswagen, дистанционный запуск двигателя и фаркоп, позволяющий буксировать прицеп массой до 2268 кг. В салоне установлен более крупный 15-дюймовый экран мультимедиа, розетка на 115 вольт для второго ряда сидений и расширенная атмосферная подсветка.

Версия SEL R-Line стоимостью от 52 110 долларов имеет более спортивный обвес R-Line, хромированную окантовку окон, серебристые рейлинги, панорамный люк и подогрев форсунок омывателя. Салон отделан кожей Varenna, добавлены функция памяти и подогрев с вентиляцией для сидений второго ряда, проекционный дисплей, навигацию Discover Media, педали из нержавеющей стали и 30-цветную подсветку с узором на панели.

В то же время флагманская комплектация SEL Premium R-Line по цене от 56 610 долларов предлагает 21-дюймовые диски и зеркала с электроприводом складывания и проекцией логотипа, салон из кожи Nappa с перфорацией, декоративной строчкой и функцией массажа передних сидений, премиальную акустику Harman Kardon с 14 динамиками и сабвуфером.

Мощность двигателя и показатели топливной экономичности

Независимо от выбранного уровня комплектации, Volkswagen Atlas 2027 года комплектуется 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем, развивающим мощность 285 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям доступны версии с передним или полным приводом.

Как отмечает производитель, расход топлива для переднеприводных модификаций составляет 10,7 л/100 км в городском цикле, 8,1 л/100 км на шоссе и 9,4 л/100 км в смешанном режиме. Для версий с полным приводом расход топлива составляет 11,8 л/100 км в городе, 8,7 л/100 км на трассе и 10,2 л/100 км в смешанном цикле.